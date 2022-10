L’agonie de maman après que sa petite fille se soit noyée dans un spa gonflable alors qu’elle était au travail – avec le frère de la fille, 6 ans, trouvant le corps

Une maman a parlé de son agonie après que son tout-petit se soit noyé dans un spa gonflable du Queensland alors qu’elle était au travail.

Tahlia Brown a raconté comment sa fille de 17 mois, Taidyn Murphy, connue sous le nom de Totty, est tombée et s’est noyée dans le spa gonflable le 19 septembre.

La petite Totty apprenait à parler lorsqu’elle s’est noyée dans le spa familial 1 crédit

À l’époque, le partenaire de Tahlia, Cecil Murphy, le frère de six ans de Totty et deux autres enfants se trouvaient dans la maison familiale de Gracemere, dans le Queensland, dans le nord-est de l’Australie.

Le frère de Totty a découvert le corps sans vie de la petite fille et elle a été transportée d’urgence au poste de police local où elle a subi une RCR.

Totty a été emmenée à l’hôpital pour enfants de Brisbane, où elle a été placée dans un coma médicalement provoqué.

Totty est mort le lendemain dans les bras de Tahlia.

Alyce Pocock, une amie de la famille, a décrit comment Tahlia s’est reprochée de la mort de Totty, estimant que la petite fille aurait été en sécurité si elle n’avait pas été au travail.

“Mais je lui ai dit que c’était ridicule, elle travaillait pour subvenir aux besoins de sa famille”, aurait déclaré Alyce par Courier Mail.

“Il n’y avait ni pleurs ni cris… elle [Totty] Je me suis juste levé sur une chaise et dans le spa avant de me noyer.”

Le bambin, qu’Alyce décrivait comme “doux” et toujours heureux de rencontrer de nouvelles personnes, venait de commencer à dire de nouveaux mots, tels que “Maman”, “Papa” et “chiot”.

Malheureusement, Alyce a déclaré que le décès dévastateur de Totty faisait suite à une série d’événements tragiques dans la vie de Tahlia, après la mort de son père, de son beau-père et de son grand-père lorsqu’elle était enfant.

“Aucun parent ne devrait vivre pour voir son propre enfant mourir… la douleur est indescriptible”, a déclaré Alyce.

L’ami de la famille a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour les funérailles de Totty.

Alyce a déclaré que Tahlia, connue sous le nom de Leah, Cecil et toute leur famille “ont subi les pertes les plus impensables, inimaginables, contre nature, injustes et tragiques que l’on puisse”.

“Baby Totty Girl, la lumière brillante de la vie de Leah et Cecils, elle a vraiment [sic] était la petite fille la plus heureuse, la plus douce et la plus aimante qui soit jamais entrée dans nos vies”, a déclaré Alice sur la page de collecte de fonds.

“Je suis ici pour vous demander à tous d’aider Leah et Cecil dans les jours les plus sombres de leur vie, de trouver un peu de paix et de réconfort en pouvant envoyer notre adorable petite fille comme elle le mérite.”

La police enquête sur l’incident et préparera un rapport pour le coroner.