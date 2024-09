L’AGO atteint son objectif de collecte de fonds de 1 million de dollars avant son gala signature

Le Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO) a atteint son objectif de recueillir un million de dollars avant son événement de collecte de fonds phare de l’année, son directeur affirmant que la philanthropie joue désormais un rôle plus important dans le financement de la galerie.

Le gala Art Bash de cette année proposera de la musique live, des installations artistiques et une démonstration de peinture en direct, le tout destiné à promouvoir le thème de la couleur de cette année.

Une table de 10 personnes au gala à guichets fermés coûte 25 000 $. Avec 400 philanthropes attendus, la galerie affirme que l’argent servira à soutenir ses collections, ses expositions et ses programmes d’accès.

« Gérer un musée avec 600 employés coûte cher. Et cette aide est tout simplement idéale pour soutenir ce que nous faisons », a déclaré Stephan Jost, directeur général de l’AGO.

Le gala présentera une installation intitulée Moments du modernisme pour célébrer la collection d’art moderne de la galerie et le rôle que joue la couleur en son sein, y compris des collections d’artistes comme Mark Rothko et Ellsworth Kelly, et d’autres installations d’artistes de Toronto.

Des périodes différentes entraînent des changements budgétaires

L’événement survient après une année tumultueuse pour la galerie – une grève des travailleurs syndiqués a fermé ses portes pendant un mois Au printemps dernier, la grève a notamment permis d’obtenir une augmentation de salaire de 11,4 % pour les travailleurs à temps plein et à temps partiel.

Parallèlement, la galerie connaît également un projet d’agrandissement qui, selon elle, augmentera l’espace total disponible pour exposer des œuvres d’art, avec au moins 13 nouvelles galeries sur cinq étages.

Ces changements surviennent à un moment où le modèle de financement a changé face à l’inflation, selon Jost, qui a déclaré que le financement philanthropique représente désormais environ un tiers du budget de la galerie.

« Le fait d’avoir ne serait-ce qu’un seul tableau exposé lors de cette fête artistique est passionnant », a déclaré Scott Everingham alors qu’il montait son grand tableau sur le mur de l’AGO mardi. (Naama Weingarten/CBC)

Au début des années 90, environ 85 pour cent des fonds de la galerie provenaient du secteur public, explique Jost.

Mais comme le financement provincial ne suffit pas à compenser la hausse des prix, l’argent public représente désormais environ un tiers du budget de la galerie, soit à peu près l’équivalent des revenus que la galerie tire de ses donateurs. Le reste provient de la vente de billets, de nourriture, de boissons et d’autres sources de revenus traditionnelles, a-t-il précisé.

Alors que le monde devient de plus en plus polarisé, Jost affirme que l’art est de plus en plus un lieu où l’on peut trouver des liens.

« Que ce soit le TIFF, le Hot Docs, le ROM ou l’AGO, nous contribuons à renforcer la cohésion sociale, n’est-ce pas ? Vous pouvez entrer et voir quelque chose de totalement nouveau », a-t-il déclaré.

« C’est difficile à faire, mais il est vraiment important que nous ayons des institutions fortes qui rassemblent les gens. »

Artistes et interprètes locaux à l’honneur

CBC Toronto a visité la galerie lundi, où l’artiste Sean Weisgerber travaillait dur pour terminer son installation. L’œuvre comprend des centaines d’autocollants colorés sur les murs de la galerie avec des messages tels que « 5 d’entre vous ont payé mes honoraires d’artiste » et « vendez votre âme et achetez mon œuvre ».

Weisgerber a déclaré que dans un monde où les artistes remettent généralement en question les institutions, les mots sur les autocollants sont censés représenter le rôle d’un artiste au sein de celles-ci, dans son cas, en réalisant une installation pour un événement visant à collecter des fonds pour la galerie.

« Il y a eu des débats houleux autour de l’institution au cours des deux dernières années. Et je pense que c’est une très bonne façon d’aborder de manière ludique les questions en cours à ce sujet », a-t-il déclaré.

Dans une autre salle, l’artiste Scott Everingham a monté une œuvre d’environ 305 centimètres de haut et 610 centimètres de large, baptisée The Vibration pour le grand gala. C’est le plus grand tableau qu’il ait jamais réalisé, dit-il.

Everingham, qui visite régulièrement l’AGO, dit qu’il a eu l’idée de cette grande œuvre d’un ami qui l’a encouragé à tirer le meilleur parti de cette opportunité.

« Il m’a juste dit : ‘Fais le plus grand tableau possible’ », a déclaré Everingham.

« C’est toujours une institution où je peux venir et vivre des expériences fantastiques. C’est donc passionnant d’avoir ne serait-ce qu’une seule peinture exposée lors de cette fête artistique. »

Le gala Art Bash de l’AGO en 2022, dont le thème était All Out !, marquant le retour de l’événement après la pandémie. (Soumis par le Musée des beaux-arts de l’Ontario)

Pour Mony Zakhour, artiste et commissaire d’art qui fera une démonstration d’art en direct lors du gala, il s’agit également de la plateforme que l’événement offre aux artistes locaux.

« En grandissant, qui ne voudrait pas faire partie de l’AGO ? », a-t-il déclaré. « C’est toujours formidable de mettre en lumière les artistes canadiens et, plus encore, les artistes locaux de la ville. »

L’après-gala comprendra une performance de la drag queen Tynomi Banks, qui a déclaré qu’elle était ravie d’avoir l’occasion d’exciter la foule dans un hommage à la galerie d’art qu’elle a visitée lorsqu’elle était petite et qu’elle grandissait dans la région du Grand Toronto.

« J’ai toujours collecté des fonds, fait des choses pour la communauté… et je vais m’assurer qu’ils sachent que je ne les laisserai pas tomber dans cette performance également », ont-ils déclaré.