L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant à une trêve humanitaire immédiate entre Israël et le Hamas et exigeant l’accès de l’aide à Gaza.

Au total, 120 pays ont voté en faveur de la résolution, 14 pays ont voté contre, dont Israël et les États-Unis, tandis que 45 autres se sont abstenus. Parmi les abstentions figurait le Canada, qui avait introduit un amendement qui aurait condamné plus explicitement le Hamas pour son attaque « terroriste » du 7 octobre contre Israël et exigé la libération immédiate des otages capturés par le groupe.

Voici un aperçu de la façon dont chaque pays a voté vendredi à l’AGNU à New York :

Pour (120) :

A : Afghanistan, Algérie, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan

B : Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Biélorussie, Belgique, Belize, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei

C : République centrafricaine, Tchad, Chili, Chine, Colombie, Comores, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba

D : République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), République démocratique du Congo, Djibouti, Dominique, République dominicaine

E : Équateur, Égypte, El Salvador, Guinée équatoriale, Érythrée

F : France

G : Gabon, Gambie, Ghana, Grenade, Guinée, Guinée-Bissau, Guyane

H : Honduras

I : Indonésie, Iran, Irlande

J : Jordanie

K : Kazakhstan, Kenya, Koweït, Kirghizistan

L : Laos, Liban, Lesotho, Libye, Liechtenstein, Luxembourg

M : Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Mongolie, Monténégro, Maroc, Mozambique, Myanmar

N : Namibie, Népal, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège

O : Oman

P : Pakistan, Pérou, Portugal

Q : Qatar

R : Russie

S : Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Arabie Saoudite, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, Slovénie, Îles Salomon, Somalie, Afrique du Sud, Espagne, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Suisse, Syrie

T : Tadjikistan, Thaïlande, Timor oriental, Trinité-et-Tobago, Turquie

U : Ouganda, Émirats arabes unis, République-Unie de Tanzanie, Ouzbékistan

V : Viêt Nam

Y : Yémen

Z : Zimbabwe

Contre (14) :

R : Autriche

C : Croatie, Tchéquie

F : Fidji

G : Guatemala

H : Hongrie

Moi : Israël

M : Îles Marshall, Micronésie

N : Nauru

P : Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay

T : Tonga

U : États-Unis

Absents (45) :

R : Albanie, Australie

B : Bulgarie

C : Cap-Vert, Cameroun, Canada, Chypre

D : Danemark

E : Estonie, Éthiopie

F : Finlande

G : Géorgie, Allemagne, Grèce

H : Haïti

I : Islande, Inde, Irak, Italie

J : Japon

K : Kiribati

L : Lettonie, Lituanie

M : Monaco

N : Pays-Bas, Macédoine du Nord

P : Palaos, Panama, Philippines, Pologne

R : République de Corée (Corée du Sud), République de Moldavie, Roumanie

S : Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Soudan du Sud, Suède

T : Tunisie, Tuvalu

U : Ukraine, Royaume-Uni, Uruguay, Vanuatu

Z : Zambie