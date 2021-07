L’agneau BRITANNIQUE pourrait figurer sur les menus américains pour la première fois en 25 ans, espère Liz Truss.

Le secrétaire au Commerce international doit personnellement appeler la Maison Blanche à lever l’interdiction américaine.

Liz Truss fera personnellement appel à la Maison Blanche pour lever l’interdiction américaine Crédit : Reuters

Y mettre fin aidera à débloquer une aubaine commerciale – et donnera aux Yanks une bouffe de classe mondiale, dira-t-elle. S’exprimant avant sa tournée aux États-Unis, Mme Truss a déclaré: «Je vais faire pression sur les intérêts britanniques pour faire lever cette interdiction vieille de plusieurs décennies.

« Il existe une énorme opportunité inexploitée avec le marché américain. La suppression de cette interdiction soutiendrait des emplois vitaux et la croissance dans nos communautés rurales et permettrait à nos amis et alliés aux États-Unis d’avoir un avant-goût de l’agneau de classe mondiale que nos agriculteurs produisent.

Les États-Unis ont interdit l’agneau britannique en 1989 à cause de la panique de la maladie de la vache folle.

Les ministres espèrent qu’il pourra être annulé après que les États-Unis ont levé leur interdiction du bœuf l’année dernière.

Cela a ouvert la porte à jusqu’à 66 millions de livres sterling d’exportations. L’Amérique est le deuxième importateur mondial d’agneau.

Rizvan Khalid, d’Euro Quality Lambs, a déclaré : « Les États-Unis sont un marché passionnant. Nous avons vu des signaux encourageants de demande de viande britannique de haute qualité. »

Les États-Unis ont interdit l’agneau britannique en 1989 à cause de la panique de la maladie de la vache folle Crédit : Alamy

Mme Truss s’entretiendra avec le secrétaire adjoint à l’Agriculture Jewel Bronaugh à Washington DC.

Elle visitera également la Silicon Valley pour expliquer le rôle du Royaume-Uni dans la création de licornes technologiques – des start-ups qui sont devenues d’énormes entreprises.

Le ministre s’entretiendra également avec la représentante américaine au Commerce Katherine Tai pour discuter de la manière de lutter contre le dumping d’acier chinois.