L’agitation secondaire de Millenial coûte 0 $ pour commencer, rapporte maintenant six chiffres – NBC Los Angeles

Sean Audet est tombé dans la photographie comme une carrière par accident, et presque gratuitement.

C’était en 2016, et le chef gastronomique formé dirigeait un restaurant éphémère deux soirs par semaine et travaillait dans la recherche culinaire au Red River College de Winnipeg, au Canada. Alors qu’il développait de nouvelles recettes pour les clients du collège, les petits et moyens restaurants, il a eu une idée : lui et ses étudiants pourraient mettre en scène et photographier des aliments pour aider ces clients à faire la publicité de leurs entreprises.

Audet s’est vite rendu compte qu’il avait un talent pour le travail et a commencé à prendre ses propres clients pour une bousculade de photographie culinaire deux ans plus tard. Il a utilisé les caméras, les lumières et les décors de l’école pour réduire les coûts.

En 2020, il a obtenu suffisamment d’affaires pour investir environ 20 000 $ en CAD, soit environ 15 200 $ US, dans de nouveaux équipements. Il a quitté son emploi et est devenu photographe à plein temps.

L’année dernière, Audet a rapporté environ 133 900 $ US, selon des documents examinés par CNBC Make It – plus qu’il n’a jamais gagné dans l’enseignement supérieur ou en tant que sous-chef, dit-il. La majorité de ces affaires provenaient de clients sur la plate-forme indépendante Fiverr, ajoute-t-il.

Quitter un emploi stable de 9 à 5 pour devenir pigiste était risqué, mais Audet dit qu’il devait essayer.

« De temps en temps, je tombe sur quelque chose qui me rend super excité », a déclaré Audet, 30 ans, à CNBC Make It. « Sans aucune incitation, je vais commencer à travailler 12 à 14 heures de plus par jour sur quelque chose qui m’intéresse. Quand cela arrive, j’ai l’impression que vous devez faire attention.

Voici comment Audet a transformé son activité secondaire en un emploi à temps plein et comment il prévoit d’utiliser son intérêt pour l’IA pour gagner plus d’argent.

Privilégier la passion à la peur et doubler ses revenus

Audet a étudié la biochimie à l’Université de Winnipeg. Son plan post-diplôme était l’école de médecine, jusqu’à ce qu’il accepte un emploi dans un restaurant voisin pendant ses études universitaires et tombe amoureux de la cuisine.

Ainsi, après avoir obtenu son diplôme en 2013, Audet est plutôt allé à l’école culinaire. Il est devenu sous-chef et a lancé le restaurant éphémère, qui proposait un menu dégustation de sept plats, avec un ami à Winnipeg.

Son ami devenu partenaire d’affaires avait également une connexion au Red River College et a suggéré à Audet de remplir l’enseignement des «arts de la pâtisserie» en 2016. Jonglant à la fois avec le travail d’enseignant et le pop-up, il gagnait environ 56 500 $ US par an, il dit.

Jean Audet Audet au Red River College, où il a appris qu’il avait un don pour la photographie culinaire, en 2017.

Il aimait enseigner et s’est impliqué dans le département de recherche de l’école, où il a d’abord appris à «marier cuisine et photographie».

« Passer près d’une décennie dans la gastronomie, en préparant de beaux plats, m’a aidé à m’orienter vers ce créneau », dit-il. « Cela m’a vraiment donné un coup de pouce et j’ai commencé à réserver des clients plus importants presque immédiatement. »

Ces gros clients n’ont pas donné lieu à un salaire plus important, ou du moins pas au début. Audet estime qu’il n’a rapporté que 19 000 $ US la première année, ce qui est loin d’être suffisant pour quitter son emploi à temps plein.

En 2019, il a augmenté ses prix et sa réputation lui a valu plus de travail, en grande partie grâce à des clients fidèles qui lui ont proposé des projets réguliers. En conséquence, ses revenus ont doublé.

Poursuivre la photographie tout en co-dirigant le pop-up et en travaillant au collège était éprouvant et coûtait à Audet pratiquement tout son temps libre, dit-il. Il travaillait régulièrement 12 heures par jour, sept jours sur sept, jonglant avec trois rôles et s’efforçant d’acquérir de nouvelles compétences en photographie en cours de route.

En 2020, il a quitté son entreprise éphémère et son poste de recherche au collège. À l’époque, il rapportait environ 76 000 $ US grâce à la photographie.

Au fur et à mesure que son entreprise grandit, les coûts augmentent également. Aujourd’hui, Audet estime qu’il dépense jusqu’à 23 000 $ US pour embaucher des spécialistes de l’éclairage, des mannequins, des maquilleurs et d’autres contractuels pour des séances photo. Mais, même avec ces dépenses, Audet rapporte toujours six chiffres et près du double de ce qu’il gagnait en travaillant deux emplois.

L’automatisation « est la clé pour réduire votre charge de travail »

Audet n’a pas l’intention de changer de carrière à nouveau, bien qu’il apprenne déjà de nouvelles compétences pour garder son intérêt piqué. Il utilise des outils d’intelligence artificielle comme ChatGPT pour créer des e-mails aux clients et élaborer des plans d’affaires individuels.

« L’automatisation, je pense, est la clé pour réduire votre charge de travail », déclare Audet. « Lorsqu’un client me contacte pour la première fois, je dois être en mesure de fournir rapidement un tas d’informations sur les services et les coûts, mais je dois pouvoir le faire de manière agréable, succincte et personnalisée. Je pense que c’est ainsi que vous obtenez et gardez de très bons clients.

Il ne peut pas encore compter sur ces outils pour effectuer un travail de niveau supérieur, dit Audet. Il a essayé d’éditer des images dans d’autres programmes d’IA, comme Midjourney, mais la technologie n’est pas au point où il se sent à l’aise de l’utiliser sur des projets professionnels.

« Si la technologie peut faire environ 90 % du travail, ce n’est pas suffisant lorsque vous travaillez avec des clients qui paient beaucoup d’argent », dit-il. « Donc, l’impact sur mon entreprise est encore relativement faible. »

Les conversions de CAD en USD ont été effectuées en utilisant le taux de conversion OANDA de 1 CAD à 0,75422 USD le 14 juillet 2023. Tous les montants sont arrondis au dollar le plus proche.

