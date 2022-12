L’agitation secondaire de cette jeune femme de 29 ans rapporte 2 millions de dollars par an – voici un aperçu de sa journée type

Enseigner Microsoft Excel sur TikTok était mon billet hors des entreprises américaines. j’ai posté le première vidéo sur mon compte, Mlle Excelen juin 2020. À l’époque, je vivais chez mes parents et j’étais endetté. Mais en quelques semaines, la vidéo est devenue virale et j’ai gagné 100 000 abonnés. En novembre, j’ai commencé à vendre un cours Excel en ligne sur mon siteet à peine deux mois plus tard, mes revenus passifs étaient supérieurs à mon salaire mensuel en tant que consultant en gestion à temps plein.

Mike et moi voulons équilibrer le travail et la vie. Nos journées de travail comprennent toujours de la méditation, de l’exercice et du temps dans la nature. Photo: Kat Norton

J’ai quitté mon emploi en janvier 2021 pour devenir entrepreneur à temps plein et j’ai créé neuf autres cours qui enseignent différentes compétences professionnelles. Et en octobre 2021, j’ai franchi une étape majeure : j’ai réalisé 100 000 $ de ventes – en une seule journée. Aujourd’hui, à 29 ans, j’ai fait de Miss Excel une entreprise qui génère plus de 2 millions de dollars par an. Mon petit ami, Mike, a quitté son emploi dans la vente aux entreprises et est devenu mon directeur financier et vice-président des ventes en avril 2022. La meilleure partie est que je ne travaille que quatre heures par jour. Voici un aperçu de ma journée type :

Je privilégie le bien-être personnel le matin

Méditer le matin me garde calme et centré, alors je commence ma journée avec un groupe de méditation virtuel sur Choix + Résultats à 7h00, Mike, mes parents et certains membres de la communauté Miss Excel se joignent tous à nous. Après avoir médité, Mike et moi préparons le petit-déjeuner ensemble, généralement des flocons d’avoine cuits au four, et planifions la journée autour d’un café sur notre balcon. C’est une de mes activités préférées.

Je commence ma journée en méditant pendant 25 à 30 minutes avec Mike et mes parents. Photo: Kat Norton

Plus tard, mon entraîneur personnel vient à la maison ou je fais du yoga chaud dans un studio local. Mike et moi nous retrouvons après pour une séance de natation rapide et de sauna à la maison avant de nous préparer pour la journée de travail.

Je travaille trois à quatre heures par jour

Je commence à travailler vers midi. Ma maison est équipée d’une connexion Wi-Fi rapide, d’un bureau et d’un studio d’enregistrement de contenu, ce qui en fait un endroit incroyable pour travailler à distance.

J’ai tendance à filmer du contenu le mardi, donc je peux tout faire en même temps et passer mes autres jours à réfléchir et à élaborer des stratégies. Photo: Kat Norton

J’organise mes journées en fonction des tâches que je fais, donc je ne passe pas constamment d’un projet créatif à une activité plus basée sur l’analyse. Le lundi, par exemple, je fais des activités plus créatives comme fixer des objectifs et réfléchir à des stratégies commerciales et à des idées de contenu. Je réfléchis toujours à la façon dont je peux développer mon entreprise et avoir plus d’impact. Le mardi, je parcours une liste de tâches avec des tâches telles que filmer du contenu, éditer des publications sur les réseaux sociaux et organiser des formations Excel de 60 minutes pour mes partenaires commerciaux.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Les vues de ma maison m’inspirent, alors j’aime élaborer des stratégies et des idées dans cette pièce. Photo: Kat Norton

Je m’assure de prévoir des pauses entre les tâches pour me réinitialiser. Cela m’aide à être plus efficace et à ne travailler que 15 à 20 heures par semaine.

Je passe mes soirées à apprendre et à faire ce que j’aime

À 15 h, Mike et moi aimons faire du tout-terrain sur notre véhicule à quatre roues ou faire de la randonnée sur les sentiers locaux avec des amis. Être dans la nature me garde ancré, calme et créatif, c’est donc une priorité pour moi.

Vivre à Sedona permet de passer facilement du temps à l’extérieur. Le tout-terrain est une façon amusante de se connecter avec la nature et de stimuler ma créativité. Photo: Kat Norton

Après avoir passé du temps de qualité à l’extérieur, Mike et moi dînons. Nous aimons essayer de nouvelles recettes à la maison ou sortir dans des restaurants locaux. L’un de nos endroits préférés en ce moment est un café italien à Sedona appelé Vespa. Ensuite, nous lirons ou regarderons des documentaires. Certains de mes sujets préférés sont l’état d’esprit, la méditation, l’énergétique et la physique quantique. Je lis actuellement “Fermez les yeux et libérez-vous” de Grace Smith.

Si nous ne sommes pas dans un restaurant local, vous pouvez trouver Mike et moi en train de manger un dîner fait maison sur notre balcon. Photo: Kat Norton

Nous essayons toujours d’être au lit à 21h30 afin d’être bien reposés pour la méditation du lendemain.

Mon entreprise m’a aidé à vivre la vie de mes rêves

Mike et moi passons le meilleur moment à travailler sur Miss Excel et à parcourir le monde ensemble. Nous avons fait sept voyages jusqu’à présent cette année. En mars 2022, j’ai acheté ma première maison avec l’argent que j’ai gagné grâce à Miss Excel. Ma maison de rêve à Sedona, en Arizona, offre une vue à 270 degrés sur les montagnes Red Rock.

Plus tôt cette année, j’ai acheté la maison de mes rêves avec un bain à remous, une piscine et une vue à 270 degrés sur les montagnes Red Rock. Photo: Kat Norton

Miss Excel m’a aussi permis de soutenir les gens dans ma vie. J’ai toujours voulu aider ma mère à prendre une retraite anticipée et cette année, grâce à mon soutien financier, elle a pu quitter son emploi de réceptionniste médicale.