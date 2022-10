L’agitation secondaire de ce jeune de 28 ans rapporte jusqu’à 267 000 $ par an

Quand Domonique Brown grandissait, elle était la seule enfant noire de sa classe. “C’était vraiment difficile pour moi de trouver des choses qui me représentaient”, a-t-elle déclaré.

Elle se souvient comment son père faisait tout son possible pour trouver un magasin qui avait des images de familles noires sur des cartes de vœux, et comment ses parents achetaient des tirages d’art noirs auprès de revendeurs parce que les détaillants à proximité ne les vendaient pas.

Ces débuts l’ont aidée à créer sa propre marque, DomoINK, en 2020. Elle réalise ses créations de dessin avec des crayons et des marqueurs et collabore maintenant avec Target, Disney et les LA Lakers. Elle crée des œuvres d’art originales et imprime également ses créations sur tout, des chaussettes aux étuis pour ordinateurs portables en passant par les baskets.

Pendant la journée, Brown travaille à distance depuis chez elle en tant que responsable marketing, mais après sa déconnexion, elle se lance dans son activité artistique qui rapporte jusqu’à 267 000 $ par an.