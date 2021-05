L’agitation régnera sur le marché jusqu’au mois prochain, prédit Art Hogan

La semaine de négociation a peut-être commencé sur une note positive, mais un marché haussier avertit que les investisseurs ne devraient pas être trop à l’aise car il y a plus de turbulences à court terme à venir.

Art Hogan de National Securities prédit que cela affectera tout, des actions aux bitcoins en passant par les SPAC jusqu’à la fin du mois de juin.

« Le mois de mai et certainement le mois de juin seront probablement très similaires dans leurs modèles: agitation sur une base intrajournalière, mais plat à la fin du mois », a déclaré lundi le stratège en chef du marché de la société à « Trading Nation » de CNBC.

Malgré les fluctuations sauvages, Hogan note que le marché boursier a plutôt bien résisté. Le Dow Jones est en hausse d’environ 2% ce mois-ci, le S&P 500 est pratiquement inchangé et le Nasdaq, très technologique, est en baisse de 2%.

« Il a été essentiellement plat », a-t-il déclaré. « Cet appartement est probablement une bonne chose parce que nous avons eu beaucoup de volatilité. »

Hogan cite la nervosité de l’inflation comme l’une des principales raisons de ces mouvements brusques.

«Chaque fois que nous obtenons la plus grande volatilité, il semble que ce soit autour des rapports sur l’inflation – que ce soit l’IPC qui est arrivé à chaud il y a quelques semaines [and] le PPI « , a déclaré Hogan. » Cette semaine, nous obtenons le [core] PCE. «

Il dit également que les valorisations étendues et les excès spéculatifs dans les transactions de réouverture, la technologie, les SPAC, les véhicules électriques et la cryptographie contribuent aux fluctuations sauvages. Hogan prévoit que les ajustements sont essentiels car les actifs ont fonctionné si loin, si vite.

Et maintenant, il peut y avoir une lumière au bout du tunnel.

« En entrant cette semaine et en sortant du mois, je pense que nous sommes dans une meilleure position en termes de valorisations », a-t-il déclaré. « Froth est arrivé en tête, mais je pense que nous entrons le mois prochain dans un meilleur endroit et une position plus ferme, au moins sur une base de valorisation. »