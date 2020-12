L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré que c’était un « mensonge » que les joueurs n’étaient pas satisfaits de sa tactique et insiste sur le fait qu’il a toujours leur plein soutien après des défaites consécutives contre Cadix et la Juventus.

Le Barça occupe la neuvième place de la Liga après avoir perdu quatre de ses 10 premiers matches de championnat et la défaite 3-0 de mardi contre la Juve lui a coûté la première place de son groupe de la Ligue des champions.

Après la défaite contre les champions italiens, un rapport de la presse catalane a déclaré que les joueurs n’étaient pas à l’aise avec le système 4-2-3-1 de Koeman et lui ont demandé d’envisager de revenir en 4-3-3.

« Ce n’est pas vrai, c’est un mensonge », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse avant le match de dimanche contre Levante au Camp Nou. « Les joueurs auraient dit. Nous parlons. »

« Je me sens soutenu par les joueurs. Si je n’avais pas leur confiance, je ne pourrais pas faire mon travail.

« Je me sens donc à l’aise, bien que préoccupé par la situation en championnat, comme le serait tout entraîneur. Nous devons améliorer les choses.

« Les résultats ne sont pas au niveau attendu. Nous manquons de concentration sur les jeux arrêtés et les remises en jeu. Nous devons être plus agressifs à certains moments. Nous sommes l’équipe qui crée le plus de chances, mais nous n’en prenons pas assez. . Additionnez tout cela et cela explique les pertes que nous avons subies. «

Le retour du Barça de seulement quatre victoires et deux nuls lors de ses 10 premiers matchs de championnat est le pire début de campagne du club depuis 1987.





Mais Koeman a rejeté l’idée que les échecs de son équipe sur le terrain pourraient être psychologiques et a appelé les chefs plus âgés de l’équipe à se lever avant trois matchs à domicile en l’espace d’une semaine – la Real Sociedad et Valence suivent Levante.

« Cette équipe a suffisamment de personnalité et d’expérience », a ajouté Koeman. « C’est un moment pour les joueurs expérimentés qui sont ici depuis tant d’années de se renforcer. Les bons joueurs se tiennent toujours debout.

« Je ne crois pas aux psychologues et au mental [issues]. Si vous jouez pour le Barça, la pression existe, vous le savez, et vous devez la surmonter. «

Koeman a cependant montré une certaine sympathie pour les supporters du Barça, reconnaissant que c’est une période difficile pour le club sur et en dehors du terrain, avec de mauvais résultats à venir au milieu de problèmes financiers et l’incertitude de ne pas savoir qui sera le prochain président avant les élections de janvier. 24.

« C’est difficile pour [the fans] parce que si la plupart du temps [you are] en plus, en remportant des titres, alors il est difficile de comprendre pourquoi on perd contre Cadix ou Getafe », a-t-il déclaré.

« Parfois, c’est difficile à expliquer. Toute la situation du club est difficile: pas sûr de Covid, de la situation financière, il y a un nouveau président qui arrive le mois prochain. Beaucoup de choses ne sont pas sûres dans ce club et c’est toujours difficile d’avoir la confiance et d’avoir le reste pour être une équipe gagnante. «