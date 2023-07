L’agitation d’Aleksandar Mitrovic pour le déménagement saoudien jette une ombre sur l’été de Fulham

Aleksandar Mitrovic s’est rendu aux États-Unis pour la participation de pré-saison de Fulham à la Premier League Summer Series. Aleksandar Mitrovic, cependant, ne veut pas être là.

Il veut être en Arabie Saoudite, en tant que joueur des prétendants d’Al Hilal.

Pour Fulham, cet été exaspérant continue d’induire des sueurs froides. À peine l’équipe a-t-elle atteint l’aéroport jeudi après-midi que la nouvelle a éclaté que l’entraîneur Marco Silva, récemment une cible pour Al Hilal lui-même, fait l’objet d’une autre offre d’un autre club saoudien, Al Ahli lui offrant apparemment 40 millions de dollars (31 millions de livres sterling) par an.

L’athlétisme n’a pas été en mesure de vérifier pleinement cette offre, bien qu’une source connaissant la situation, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour protéger les relations, ait suggéré que les représentants de Silva discutent des conditions avec les représentants d’Al Ahli à Londres et qu’une réponse rapide serait nécessaire. Il n’est pas clair si Silva accepterait un tel paquet – il avait auparavant refusé l’intérêt d’Al Hilal afin de continuer à travailler en Europe. Mais son avenir reste incertain alors qu’il continue de caler sur un nouveau contrat à Craven Cottage.

Lorsque vous considérez également les regards obliques de West Ham United sur le milieu de terrain Joao Palhinha en remplacement de Declan Rice – une offre de 45 millions de livres sterling (58 millions de dollars) a récemment été rejetée par le club de l’ouest de Londres – il est compréhensible que les fans de Fulham rêvent du matin du 2 septembre et d’une fenêtre de transfert fermée.

C’est la saga Mitrovic qui a dominé la première partie des préparatifs de Fulham pour la Premier League 2023-24, et cela laisse le club avec un mal de tête.

D’un côté, ils sont confrontés à la question de savoir s’il est possible de remplacer un joueur qui a été essentiel à leurs succès ces dernières années. D’autre part, ils doivent peser s’il vaut la peine de le retenir à tout prix s’il a manifesté le désir de partir.

C’est clair. Mitrovic veut rejoindre Al Hilal, basé à Riyhad. Les finalistes de la finale de la Ligue des champions asiatique de la saison dernière ont reçu des fonds supplémentaires dans le cadre d’une campagne de recrutement soutenue par le Fonds d’investissement public cet été en Arabie saoudite et, après avoir signé Ruben Neves de Wolverhampton Wanderers, Kalidou Koulibaly de Chelsea et Sergej Milinkovic-Savic de Lazio, ils ont jeté leur dévolu sur l’attaquant talismanique de Fulham.

L’appel pour Mitrovic est clair, même s’il le verrait partir après une saison 2022-23 où il a enfin véritablement affirmé sa réputation d’attaquant de Premier League à la cinquième fois, huit ans après avoir rejoint Newcastle United à 20 ans.

Al Hilal, troisième de la Saudi Pro League la saison dernière, offrira une énorme augmentation de salaire, bien au-delà de ce que Fulham peut se permettre et aurait jusqu’à tripler ses revenus actuels. Fulham paie déjà à Mitrovic bien plus de 100 000 £ par semaine. Par ailleurs, Al Hilal vient de recruter l’un de ses coéquipiers internationaux, Milinkovic-Savic. Le couple a le même âge et est un ami de longue date. Ils ont traversé ensemble les rangs des jeunes serbes et, en 2013, ont fait partie intégrante de la victoire de leur pays au Championnat d’Europe des moins de 19 ans de l’UEFA.



Milinkovic-Savic et Mitrovic sont coéquipiers internationaux depuis qu’ils représentent les équipes juniors de Serbie (Photo : Srdjan Stevanovic/Getty Images)

Jusqu’à présent, Fulham a repoussé deux offres, d’une valeur de 35 millions d’euros et 40 millions d’euros. Mitrovic a demandé qu’une offre soit acceptée, contactant directement la propriété du club pour le faire, et n’a pas participé à deux matchs à huis clos que Fulham a disputés la semaine dernière.

Les proches du joueur, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour protéger leurs relations, ont réfléchi sur son empressement à bouger comme étant en partie né du sentiment qu’après cinq ans et demi, il a purgé sa peine à Fulham.

Fulham est cependant dans son droit de tenir bon, étant donné qu’il est l’un de ses joueurs les mieux payés et qu’il lui reste encore trois ans à courir sur son contrat.

Il y a clairement de la frustration face à ces derniers développements et à l’impact du marché saoudien sur les transferts. Le vice-président et directeur sportif de Fulham, Tony Khan, à moitié en plaisantant, a décrit la stratégie somptueuse des Saoudiens comme « incroyable » cette semaine tout en concédant que ses clubs essayaient « recruter tous les meilleurs joueurs du monde ».

Face à cette nouvelle compétition, il a réaffirmé sa volonté de conserver les meilleurs joueurs du club.

Les proches de Mitrovic pensent que Fulham réclame des frais plus proches de 60 millions d’euros (51,9 millions de livres sterling; 66,8 millions de dollars). Dans l’état actuel des choses, Al Hilal n’est pas disposé à payer autant.



Mitrovic marque lors de l’avant-dernier match de la saison dernière – sera-ce son dernier but à Fulham ? (Photo : Steve Bardens/Getty Images)

Après un peu de persuasion, Mitrovic s’est rendu aux États-Unis avec Fulham et devrait poursuivre les préparatifs de la saison à venir, qui débutera à Everton le samedi 12 août. Problème résolu ?

Eh bien, pas tout à fait.

Le vrai problème pour le club est le degré d’instabilité de Mitrovic. L’élément imprévisible est de savoir s’ils peuvent le reconquérir pour continuer à se battre pour la cause. Contractuellement, il doit s’entraîner et jouer. Mais est-ce suffisant en soi ?

Beaucoup repose sur les épaules de Silva pour s’assurer que Mitrovic est prêt à porter à nouveau le maillot, mais les bruits autour de l’entraîneur de Fulham récemment n’inspirent pas beaucoup de confiance non plus.

La valeur de Silva pour le club est considérable, comme indiqué précédemment, mais Mitrovic fait également partie intégrante. La structure de la configuration sous Silva depuis sa nomination il y a deux ans a été orientée vers la création d’opportunités pour leur imposant attaquant, tandis que le jeu de liaison de Mitrovic crée de l’espace pour les autres, permettant à Willian, que Fulham a retenu pendant une autre année, de prospérer.

Les attributs d’avant-cible de Mitrovic sont relativement uniques dans le jeu, en particulier sa capacité aérienne. Il ne serait pas un joueur simple à remplacer, comme l’ont découvert ses adjoints de Fulham, Carlos Vinicius et Rodrigo Muniz. Muniz a été prêté à Middlesbrough du championnat la saison dernière, tandis que Vinicius a cinq buts pour le club en 28e championnat. apparitions mais a régulièrement eu du mal à refléter l’interaction de Mitrovic.

Un buteur éprouvé est essentiel pour toute équipe qui espère conserver son statut de premier plan, et perdre Mitrovic dans cette fenêtre aurait un impact significatif.

La situation présente de fortes similitudes avec la façon dont Fulham a perdu l’attaquant Louis Saha lorsqu’il a déménagé à Manchester United en janvier 2004. Saha, encore une fois, était une figure talismanique à Craven Cottage ; il avait marqué 15 buts en 22 apparitions pour Fulham cette saison-là et les avait propulsés dans le top quatre de la Premier League à l’approche de Noël. Le club a annoncé qu’il avait rejeté une offre en décembre avant la fenêtre d’hiver. Les choses sont devenues très publiques par la suite.



Saha aux couleurs de Fulham (Photo : Stuart Franklin/Allsport)

Saha a menacé de résilier son contrat, tandis que les rapports suggéraient une brouille avec le manager de l’époque, Chris Coleman, alors que le club tentait de conserver son joueur.

Coleman a déclaré que Saha serait vendu « sur mon cadavre ». Mais il partira pour Old Trafford un mois plus tard. La forme de Fulham s’est dûment ralentie pendant le reste de la saison et ils ont terminé neuvième.

« Cela arrive à un point où vous êtes frustré, et cela n’a rien à voir avec l’ego », a déclaré Saha. L’athlétisme de l’épisode de l’année dernière. « Je pense que c’est plus quand on vous a dit que vous aurez la porte ouverte quand l’offre arrivera, et vous partez d’un prix et ça passe à un autre… et vous pouvez voir très facilement que cette opportunité peut (s’éclipser). »

Mitrovic est dans ce bateau maintenant – voyant une « opportunité », bien que d’un type légèrement différent de rejoindre un club de la stature mondiale de Manchester United, s’éclipser. La différence avec Saha, cependant, est que le Français a parlé publiquement de l’impasse des transferts pour forcer le problème. Mitrovic n’a pas encore franchi cette étape. À cet égard, cela offre de l’espoir à Fulham. Il est également monté à bord de l’avion pour se rendre aux États-Unis.

Il y aura d’autres questions à méditer sur toute la ligne s’il finit par forcer un déménagement, en particulier en ce qui concerne son héritage.

Mitrovic est adoré à Craven Cottage, un sentiment qui n’a fait que s’intensifier lorsqu’il a prouvé que ses détracteurs avaient tort au cours des deux dernières saisons, avec des fans qui l’ont soutenu tout au long même pendant qu’il était mis à l’écart sous le directeur de l’époque, Scott Parker. Ils seront blessés par la nature de cette saga. Les souvenirs qu’il a créés le long de la Tamise resteront, mais la sortie d’un joueur à son apogée de cette manière laisserait une cicatrice.

La préoccupation la plus pressante pour Fulham est que plus cette saga s’éternise, plus elle posera de problèmes pour les préparatifs de pré-saison de l’équipe. Une résolution rapide est nécessaire pour s’assurer qu’il y a suffisamment de temps pour trouver un remplaçant avant la date limite du 1er septembre, ou simplement pour rétablir une certaine stabilité.

Le bruit constant laisse le club instable. Et ce n’est pas une façon d’entrer dans une nouvelle saison.

(Photo du haut : Paul Ellis / AFP via Getty Images)