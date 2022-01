L’agitateur australien Kyrgios qualifié d ‘ »hypocrite » alors qu’il donne le majeur à la foule locale

Nick Kyrgios est en finale du double masculin à l’Open d’Australie mais a de nouveau été pris dans la controverse

Le brandon australien Nick Kyrgios a été appelé pour s’être contredit de manière flagrante alors que lui et son partenaire Thanasi Kokkinakis ont réservé leur place dans la finale du double masculin à Melbourne.

Kyrgios et son compatriote Kokkinakis – surnommés «The Special Ks» par les fans pour leur chimie – ont vu les têtes de série numéro trois Horacio Zeballos d’Argentine et l’Allemand Marcel Granollers dans une Rod Laver Arena bruyante jeudi.

La victoire met en place une pièce maîtresse du double masculin 100% australien Down Under alors que le duo affronte Matthew Ebden et Max Purcell lors de la finale de samedi.

le @tkokkinakis & @nickkyrgios l’émission aura un épisode FINAL 🙌 Ils marquent un revers de 7-6 (4) 6-4 contre les têtes de série n ° 3 Granollers / Zeballos et affronteront leurs compatriotes australiens Matt Ebden / Max Purcell pour le titre.#AusOpen · #AO2022

🎥 : @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/82PgEcuoep — #AusOpen (@AusOpen) 27 janvier 2022

Les copains Kyrgios et Kokkinakis ont célébré leur exploit avec une bosse sauvage sur la poitrine avant de s’effondrer sur le terrain après un match qui a présenté la dernière série de bouffonneries de Kyrgios, dont le comportement combustible a de nouveau été pleinement exposé lors du tournoi de cette année.

Largué du simple masculin par le Russe Daniil Medvedev au deuxième tour, Kyrgios s’est lancé dans une course improbable en double avec ses Kokkinakis – affirmant qu’il « veut gagner ce putain de truc. »

Le joueur de 26 ans a propulsé la foule dans une frénésie à chaque fois qu’il est emmené sur le terrain de Melbourne Park, encourageant un comportement effréné parmi les fans en leur disant qu’il aime ça « plus c’est tapageur, mieux c’est.

Lors d’un concours plus tôt dans la semaine, Kyrgios avait même laissé un jeune membre de la foule en larmes après avoir fait exploser sauvagement une balle qui a fini par le frapper au ventre.

Ailleurs, l’ancien adversaire Michael Venus de Nouvelle-Zélande a décrit l’Australien comme « ak**b » à cause de ses bouffonneries peu recommandables.

Kyrgios a gonflé la foule et brisé les raquettes tout au long de l’Open d’Australie. ©Getty Images





Il a donc soulevé des accusations d’hypocrisie jeudi lorsque Kyrgios a été entendu protester auprès de l’arbitre de chaise au sujet du comportement incontrôlé de certains membres de la foule, qui criaient apparemment lors de sa motion de service.

« Combien de fois? Combien de fois cela arrivera-t-il avant que vous ne fassiez quelque chose ? La balle est lancée et ils recommencent encore et encore et encore et encore, quatre fois », Kyrgios a été entendu protester.

La tête brûlée australienne a également martelé sa raquette sur le terrain après avoir été brisée sur son service, puis a apparemment donné à la foule le majeur.

Coup de raquette et un 🖕🏻 doigt à quelqu’un. #Kyrgios #AusOpen pic.twitter.com/g9kyBQfc8Z — GIFs de tennis 🎾🎥 (@tennis_gifs) 27 janvier 2022

Cela a conduit à des allégations de double standard de la part de Kyrgios et à des accusations selon lesquelles il n’aimait une foule rude et prête que lorsque cela lui convenait.

« Kyrgios mécontent de la foule qui crie entre les services. Pas très différent de ce que nous avons entendu toute la semaine, pour être honnête », a déclaré l’ancien joueur australien Sam Groth en commentaire.

« Peut-être que c’est acceptable sur Kia Arena et non sur Rod Laver Arena. »

En ligne, les fans et les experts ont déchiré le bad boy du tennis.

« Nick Kyrgios se plaindre d’une foule tapageuse est si parfaitement stupide que vous ne pourriez pas l’inventer même si vous essayiez d’inventer une histoire stupide de Nick Kyrgios », a déclaré le journaliste Neil McMahon.

Nick Kyrgios se plaindre d’une foule tapageuse est si parfaitement stupide que vous ne pourriez pas l’inventer même si vous essayiez d’inventer une histoire stupide de Nick Kyrgios. https://t.co/IHTZ573B5M – Neil McMahon (@NeilMcMahon) 27 janvier 2022

« Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis il y a littéralement 2 jours : ‘Plus c’est tapageur, mieux c’est pour tout le monde honnêtement’.

« Nick Kyrgios aujourd’hui : Perdre la tête devant la foule parce que les fans tapageurs australiens font du bruit avant son service. La logique est incroyable. a ajouté l’écrivain australien Luke Cooper.

Nick Kyrgios & Thanasi Kokkinakis il y a littéralement 2 jours : « Plus c’est tapageur, mieux c’est pour tout le monde honnêtement ». Nick Kyrgios aujourd’hui : perdre la tête devant la foule parce que les fans australiens tapageurs font du bruit avant son service. La logique est incroyable. #AusOpen #AO2022 — Luke Cooper (@luke__cooper) 27 janvier 2022

Malgré l’effondrement, Kyrgios et Kokkinakis ont stabilisé le navire pour gagner en deux sets, 7-6 (7-4) 6-4, scellant leur place dans la finale de samedi – qui pourrait être le tout premier titre du Grand Chelem de quelque nature que ce soit pour l’un ou l’autre homme. .