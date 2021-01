Le fils de la star britannique Stavros Flatley s’est fiancé le soir du Nouvel An.

Michalakis ‘Lagi’ Andreas, 24 ans, a posé la question à sa petite amie Annika le dernier jour de 2020 avec une superbe bague en diamant.

Lagi est devenu célèbre quand lui et son père Demetrios sont apparus sur BGT en 2009 avec leur interprétation hilarante de la routine Lord of the Dance de Michael Flatley.

Il s’est rendu sur son compte Instagram juste avant minuit pour partager l’heureuse nouvelle avec ses 20400 abonnés, publiant une photo d’Annika assise sur ses genoux pendant qu’elle montrait son rocher et sirotait une coupe de champagne.















(Image: Caractéristiques de Ken McKay / Rex)



« Je n’ai pas eu de coupe et oh ouaishh devine quoi », a légendé Lagi sur la photo.

Cela vient après que Lagi ait quitté Stavros Flatley l’année dernière.

Il a décidé de se retirer après leur apparition dans Britain’s Got Talent: The Champions en 2019.







(Image: mattfrost)



Lagi a déclaré à MailOnline: «Quand nous sommes arrivés à The Champions, j’ai pensé que c’était le bon moment pour partir.

« Mais Simon Cowell m’a dit de ne pas arrêter définitivement. Je reviendrai donc pour des concerts. »

Il a ajouté: « Nous avons fait cela pendant 10 ans pour une blague. Nous avons fait tellement de choses incroyables mais que reste-t-il à faire? Nous avons fait la Royal Variety, nous avons joué en Chine, à Monaco – partout. . «







(Image: Instagram)



Stavros Flatley a atteint la finale BGT en 2009.

Cette série a été remportée par la troupe de danse Diversity et Susan Boyle a terminé deuxième.

Son père se produit maintenant avec son neveu Samson, 18 ans, et Lagi dirige son propre salon de coiffure à Chypre.