L’aggravation de la crise de Covid en Inde pourrait devenir un problème pour le monde

Une femme portant un masque par mesure de précaution contre Covid-19 se tient dans une zone bondée près de la porte de l’Inde, à New Delhi, le 19 mars 2021, alors que les cas de coronavirus continuent d’augmenter à travers l’Inde. Money Sharma | AFP | Getty Images

Les cas de Covid-19 en Inde ont atteint des sommets quotidiens en avril, et les experts préviennent que l’aggravation de la crise sanitaire dans le pays pourrait compromettre les efforts pour mettre fin à la pandémie mondiale. Le pays d’Asie du Sud – qui abrite environ 1,4 milliard d’habitants ou 18% de la population mondiale – représentait 46% des nouveaux cas de Covid dans le monde, a déclaré mercredi l’Organisation mondiale de la santé. Un décès sur quatre au cours de la semaine dernière est venu d’Inde, a déclaré l’agence de santé des Nations Unies. Cumulativement, les infections à coronavirus en Inde ont atteint environ 20,67 millions avec plus de 226000 décès, selon les données du ministère de la Santé mercredi. Cependant, plusieurs études sur les données de l’Inde ont montré que les cas étaient probablement gravement sous-déclarés.

Il y a déjà signes que l’épidémie de l’Inde se propage à d’autres pays. Ses voisins, le Népal et Sri Lanka, ont également signalé une augmentation des infections, tandis que d’autres économies régionales, notamment Hong Kong et Singapour, ont vu des cas de Covid importés d’Inde. Voici comment la crise des coronavirus en Inde pourrait dégénérer en un problème mondial plus large.

Nouvelles variantes potentielles de Covid

Des flambées prolongées de grande ampleur dans n’importe quel pays pourraient augmenter la possibilité de nouvelles variantes de Covid-19, ont averti les experts de la santé. Certaines des variantes pourraient échapper aux réponses immunitaires déclenchées par les vaccins et les infections antérieures, ont-ils déclaré. «Voici l’essentiel: nous savons que lorsqu’il y a de grandes épidémies, que des variantes apparaissent. Et jusqu’à présent, nos vaccins tiennent bon, nous voyons quelques infections révolutionnaires mais pas beaucoup», Dr Ashish Jha, doyen de l’Université Brown. École de santé publique, a déclaré à CNBC «The News with Shepard Smith». « Mais l’Inde est un grand pays et s’il y a de grandes épidémies là-bas, bien sûr, nous allons tous nous inquiéter de plus de variantes qui seront mauvaises pour les Indiens et bien sûr, cela se répandra dans le monde », at-il ajouté. L’Inde a détecté pour la première fois la variante B.1.617 – également surnommée le « double mutant » – en octobre de l’année dernière. La variante a depuis été signalés dans au moins 17 pays y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et Singapour.

L’OMS a classé le B.1.617 comme une variante d’intérêt, ce qui suggère que la souche mutée pourrait être plus contagieuse, plus mortelle et plus résistante aux vaccins et traitements actuels. L’organisation a déclaré que d’autres études étaient nécessaires pour comprendre la signification de la variante.

L’approvisionnement mondial en vaccins menacé

L’Inde est un grand fabricant de vaccins, mais la crise sanitaire dans le pays a conduit les autorités à interrompre les exportations de vaccins Covid-19 alors que le pays donne la priorité à ses besoins nationaux. Le Serum Institute of India (SII) – le principal producteur du pays – a les droits de produire le vaccin Covid co-développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford. Une partie de sa production est prévue pour Covax, l’initiative mondiale visant à approvisionner les pays pauvres en vaccins Covid.

Les pays en développement sont à la traîne des pays avancés pour assurer l’approvisionnement en vaccins dans ce que l’OMS a décrit comme un «déséquilibre choquant» dans la distribution. Un retard dans les exportations de vaccins par l’Inde pourrait donc rendre les pays à faible revenu vulnérables à de nouvelles flambées de coronavirus.

Menace pour l’économie mondiale

L’Inde est le sixième économie mondiale et un contributeur majeur à la croissance mondiale. Certains économistes ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour l’Inde. Mais ils sont restés optimistes quant aux perspectives économiques pour l’année, étant donné que les restrictions visant à freiner la propagation du virus ont été plus ciblées que le strict verrouillage national de l’année dernière. Le mois dernier, le Fonds monétaire international a déclaré qu’il s’attendait à une croissance de l’économie indienne de 12,5% au cours de l’exercice se terminant en mars 2022, après une contraction de 8% au cours de l’exercice précédent.