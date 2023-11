L’agent libre Shohei Ohtani domine la conversation lors des réunions des directeurs généraux de la MLB

SCOTTSDALE, Arizona — Partout où vous regardiez, partout où vous vous tourniez, tout ce que vous entendiez et tout ce que vous pouviez imaginer mardi concernait Shohei Ohtani.

Ohtani n’était nulle part en vue. Son agent, Nez Balelo, n’était pas disponible. Et son ancien patron des Los Angeles Angels, Perry Minasian, ne parlait qu’en généralités.

Ça ne fait aucune différence.

Le tirage au sort des agents libres d’Ohtani est l’épicentre des réunions des directeurs généraux de la MLB à l’Omni Report, où toute une industrie attend avec impatience le résultat.

“Nous nous impliquons tous et notre profession autour de ce jeu”, a déclaré Erik Neander, président des opérations baseball des Rays de Tampa Bay “parce que nous l’adorons. Nous aimons le talent. Nous aimons les histoires. Et certainement, c’est un talent aussi fascinant que nous. tout cela est vu dans notre génération.

“Dans l’ensemble du jeu, c’est une décision aussi attendue que celle que nous avons prise dans notre sport. C’est certainement une décision aussi captivante, même pour les gens qui ne sont pas des fans de baseball.

“Je pense que c’est génial pour notre jeu.”

Ohtani, qui sera honoré la semaine prochaine avec son deuxième prix MVP de la Ligue américaine en trois ans, est le plus grand athlète bidirectionnel de l’histoire de ce sport, éclipsant même Bébé Ruth. Il a subi sa deuxième opération au coude en cinq ans le 19 septembre et ne pourra plus lancer avant au moins 2025, voire plus tard, mais peu importe. Il n’y a pas une équipe de baseball qui ne le convoite pas. Même avec un prix qui dépassera 400 millions de dollars, il devrait recevoir le plus grand nombre d’offres de contrat à sept chiffres dans l’histoire du baseball.

Traditionnellement, lorsqu’un agent libre de renom arrive sur le marché libre, il reçoit deux, voire trois offres légitimes. Aaron Judge n’a reçu des offres que des Yankees de New York, des Giants de San Francisco et des Padres de San Diego l’hiver dernier. Le marché de Bryce Harper était composé des Phillies de Philadelphie, des Dodgers de Los Angeles et des Giants. Manny Machado n’a reçu des offres que des Padres et des White Sox de Chicago.

“J’ai eu quelques joueurs de renom, et bien souvent, c’était juste une équipe qui enchérissait contre elle-même”, a déclaré un agent vétéran. “Il n’y a tout simplement pas beaucoup d’équipes prêtes à prendre ce genre d’engagement.”

Cette fois, c’est différent.

Ohtani pourrait avoir jusqu’à 10 équipes faisant des offres légitimes, et peut-être jusqu’à 20 qui diraient à leurs fans qu’elles étaient également sur lui.

En termes simples, il est le Saint Graal du libre arbitre dans le monde du sport.

“Tout comme du point de vue de l’industrie et des fans”, a déclaré le directeur général des Cleveland Guardians, Mike Chernoff, “il est l’histoire la plus intéressante du baseball en ce moment. C’est un talent tellement unique. J’essaie de penser à quels gars ont eu ce genre d’attributs uniques au fil des années, et je n’en trouve aucun.

«Il apporte simplement une dynamique complètement différente simplement parce qu’il est un joueur à double sens. Je ne peux même pas imaginer comment cela sera évalué sur le marché.

“Je n’ai aucune idée de comment cela va se passer.”

Il y aura de grands marchés et des marchés de taille moyenne impliqués. Des équipes de San Diego à Toronto en passant par le Texas, New York et Chicago seront en lice. La seule chose garantie, disent les directeurs généraux, c’est qu’il y aura une équipe mystère, un finaliste du tirage au sort que personne n’a vu venir.

Cela pourrait être aussi choquant que lors des réunions d’hiver de 2000, lorsque les Rangers ont signé avec Alex Rodriguez un contrat record de 252 millions de dollars sur 10 ans, le plus riche dans le sport, battant facilement les Mariners de Seattle et Atlanta.

“Personne ne sait où il va finir”, a déclaré le directeur général des Astros de Houston, Dana Brown, “et je pense que c’est excitant pour le match. Vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer. Je pense qu’il y a peut-être une équipe wild-card qui va faire surface. Ces équipes peuvent sortir de nulle part.

«C’est tellement imprévisible. Je veux dire, honnêtement, je n’ai même pas pensé aux Cubs pour [Craig] Conseiller. Je n’y pensais même pas. Je pense peut-être aux Mets ou il retourne à Milwaukee, et puis tout d’un coup, ce sont les Cubs de Chicago.

« Il est vraiment difficile de prédire où ces choses atterriront. En agence libre, il faut que ce soit la ville parfaite, le match parfait et une ville à revenus qui puisse réellement se le permettre. Seul le Bon Dieu sait où il finit.

Minasian souhaite pouvoir agiter une baguette magique et le ramener. Les Angels n’ont jamais atteint les séries éliminatoires au cours de ses six années avec l’équipe, mais il a été le joueur le plus électrisant du match, réussissant 44 circuits en tête de la ligue avec 95 points produits, 20 buts volés et un sommet en carrière de 1,066 OPS malgré avoir raté la plupart. de septembre. Sur le monticule, il a obtenu une fiche de 25-14 avec une MPM de 2,69, retirant 386 frappeurs sur des prises en 298 manches au cours des deux dernières années.

Où d’autre pouvez-vous trouver un as légitime et l’un des meilleurs frappeurs puissants du jeu dans un seul package ?

“Je ne pense pas que le monde se rende compte à quel point c’est difficile ou difficile par rapport à n’importe quel autre athlète”, a déclaré Derek Falvey, président des opérations baseball des Twins du Minnesota. « C’est comme s’il n’y avait pas de quart-arrière dans la NFL qui jouait également en sécurité libre à un niveau élevé. C’est tout simplement très unique. Donc, je l’apprécie en tant que fan de baseball.

Brown a déclaré : « En fait, il amène les enfants américains à commencer à penser, hé, je peux lancer et frapper. Rappelez-vous que lorsque les gars étaient repêchés, ils devaient choisir. Maintenant, les gars auront l’occasion de dire que je veux faire les deux.

Les Anges ont peut-être des défauts, mais ils savent qu’ils sont bien meilleurs avec lui que sans lui, et croient sincèrement qu’ils ont une véritable chance de le garder.

S’ils avaient voulu l’échanger l’été dernier, ils auraient pu recevoir au moins trois espoirs du top 10 de n’importe quel concurrent. Plusieurs équipes étaient prêtes à offrir le meilleur d’elles-mêmes, et bien plus encore. Le propriétaire des Angels, Arte Moreno, savait également que s’il échangeait Ohtani, il ne le récupérerait pas. Une fois qu’Ohtani a franchi la porte, il a disparu pour toujours.

Alors maintenant, ils vont tenter leur chance et rivaliser avec les grands. Les Dodgers restent les grands favoris. Les Cubs et les Rangers de Chicago sont de sérieux prétendants, plusieurs directeurs généraux affirmant que les Cubs pourraient être l’équipe la plus agressive pour ses services. Et il serait insensé d’exclure les Red Sox de Boston, les Mets de New York ou encore les Giants de San Francisco.

“Grand joueur, je pense qu’il y aura beaucoup d’attention”, a déclaré Minasian. « Et je comprends pourquoi. Nous verrons comment se déroulera l’intersaison. Nous avons notre plan, et nous allons essayer de l’exécuter et nous verrons où tout se passe.

Les Angels ne promettent pas non plus une place en séries éliminatoires avec Ohtani, tout comme les Rangers ne l’ont pas fait lorsqu’ils ont recruté Corey Seager, Marcus Semien et Jacob deGrom. Pourtant, dans un monde de baseball où les équipes des World Series de cette année ont perdu 110 et 102 matchs il y a à peine deux ans, tout peut arriver.

“Je pense que c’est un endroit très souhaitable pour jouer”, a déclaré Minasian. «C’est dans une grande partie du pays. Nous avons une base de fans exceptionnelle. Les joueurs qui jouent ici depuis que je suis ici ont été vraiment très positifs quant à leurs expériences.

“Donc, avec n’importe qui sur le marché, je pense que nous avons une chance.”

Pour tous ceux qui ne croient pas qu’Ohtani ait intérêt à revenir, Minasian ne cligne pas des yeux. Ils ont signé Mike Trout pour un contrat de 360 ​​millions de dollars sur 10 ans alors que les gens pensaient qu’il préférait jouer un jour à Philadelphie ou à New York. Ils ont surenchéri sur les Marlins de Miami et les Reds de Cincinnati pour Albert Pujols en 2011. Ils ont persuadé Anthony Rendon de venir vers eux en 2019.

Beaucoup de ces décisions se sont peut-être retournées contre lui, mais elles ont prouvé que Moreno aime ses stars et n’a pas hésité à débourser de l’argent, même si cela signifie dépasser le seuil de la taxe de luxe de 237 millions de dollars en 2024.

“Je ne laisserais rien passer”, a déclaré Minasian. «Je pense que pour les bonnes opportunités, la propriété est avant tout une question de victoire. …Nous ferons ce que nous pouvons pour rendre l’équipe aussi bonne que possible.»

Alors, attachez votre ceinture, verrouillez les portes et préparez-vous à un impact sismique une fois qu’Ohtani aura pris la décision entendue dans le monde du baseball.

“C’est probablement le moment le plus axé sur les agents libres dont je me souvienne”, a déclaré Falvey. « Nous verrons comment ça se passe.

« Reste simplement en dehors du [AL] Central. C’est tout ce qui m’importe.