L’agent IPS cherche des suggestions sur la façon de convaincre son enfant de suivre des cours en ligne

La pandémie de coronavirus a été éprouvante à plus d’un titre. Partout dans le monde, les gens ont subi des pertes massives d’entreprises et d’emplois. La perte de vies humaines et le manque d’établissements de soins COVID ont également laissé de nombreuses personnes en Inde impuissantes. C’est pendant ces périodes que les enfants de la plupart des régions du monde ne sont pas allés à l’école depuis plus d’un an. La majorité des écoles fonctionnent en ligne où les enfants assistent aux cours via diverses applications d’appel vidéo. Même s’il est vrai que c’est peut-être la façon la plus sûre d’enseigner ou de travailler, on ne peut nier que l’impact de l’apprentissage virtuel sur la santé mentale de l’enfant et de ses parents n’a pas été important.

De nombreux parents ont du mal à convaincre leurs enfants d’aller à l’école en ligne. Le problème avec les jeunes enfants est plus grave car leur durée d’attention est moindre par rapport aux enfants plus âgés. Un officier du service de police indien nommé Monika Bharadwaj s’est rendu sur les réseaux sociaux pour discuter du même problème. À travers son tweet, elle a expliqué à quel point les cours en ligne pour ses jeunes enfants nuisaient à sa «paix mentale». Elle a demandé des suggestions à sa famille virtuelle à cet égard. L’officier de police a également révélé qu’elle avait déjà tenté une « incitation ».

Pour les parents de très jeunes enfants, #Classes en ligne prennent probablement un péage sur la paix mentale maintenant. Avez-vous des suggestions sur la façon dont les enfants peuvent s'asseoir pour les cours? PS: Bien que je ne l'aime pas, j'ai déjà essayé l'incitation. – Monika Bhardwaj (@manabhardwaj) 24 juin 2021

De nombreux utilisateurs ont révélé à quel point leurs luttes sont similaires et les problèmes auxquels ils sont confrontés ruinent également leur paix. Une personne informée, comment son enfant parle toujours de dessins animés lorsqu’il s’agit d’assister à des cours en ligne. Il a également ajouté que lui et sa famille ont utilisé toutes leurs compétences de conviction pour fabriquer le siège enfant de la classe. Un tas d’utilisateurs ont également partagé comment les enfants ne les écoutent pas à ce sujet.

Nous avons utilisé toutes nos compétences de conviction avec incitation pour inciter notre enfant de 4 ans à s’asseoir pour ses cours. Après les cours, elle demande Masha & Bear & Simba…— Pramod Kumar Singh (@SinghPramod2784) 24 juin 2021

Tellement vrai, je trouve qu’il est vraiment difficile de faire asseoir mon enfant pour les cours en ligne. Pour chaque travail, je l’aide. J’ai des doutes sur les avantages des cours en ligne pour les plus petits. Peut-être que les enfants de la classe III et au-delà sont capables d’apprendre de la classe en ligne – Sampa Kundu (@SampaKundu2014) 24 juin 2021

Chaque mot est vrai, en particulier pour les plus jeunes, qui assistent pour la première fois aux cours de LKG en ligne. C’est une épreuve pour eux et un exploit pour les parents de s’assurer qu’ils restent assis devant l’onglet, qu’ils apprennent quelque chose ou non !— IM Wadhwa (@imwadhwa) 24 juin 2021

si l'enfant n'est pas conscient de lui-même et sérieux pour ses études, aucune suggestion ne peut fonctionner pour surmonter ce problème. L'assiduité aux cours en ligne n'est plus qu'une formalité de nos jours.— डॉ. द्विवेदी (Dr Kumud Dwivedi)🇮🇳 (@DDeivedi) 24 juin 2021

Une personne a suggéré que connecter le mobile ou l’ordinateur portable à un grand écran de télévision pourrait s’avérer être une idée utile car cela causerait moins de dommages aux yeux du petit.

