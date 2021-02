Un agent immobilier aurait pris quatre pilules de Viagra avant d’attaquer une femme qu’il avait rencontrée sur une application de rencontres et aurait coupé son amie avec une épée de samouraï.

Karl Adon Howard, 44 ans, a étouffé et a frappé à la tête une femme de 27 ans à quatre reprises avant de retirer l’arme, a déclaré un tribunal.

Howard avait invité dimanche la femme et son ami de 29 ans chez lui à Annandale, dans le centre-ouest de Sydney, pour regarder la télévision.

Le rassemblement s’est poursuivi jusqu’aux petites heures du matin, lorsque les choses ont mal tourné entre Howard et la jeune femme.

Un tribunal a appris comment l’agent immobilier, qui est copropriétaire de Ray White Balmain, aurait étouffé son amour après avoir fait des avances sexuelles non désirées.

L’agent immobilier avait rencontré la jeune femme à plusieurs reprises après l’avoir rencontrée sur une application de rencontres, a appris le tribunal.

Il a essayé de l’embrasser de force, la faisant crier fort.

Alors qu’elle tentait de se libérer, Howard l’aurait frappée quatre fois.

L’attaque a été décrite comme un «coup de roi», un terme utilisé en Australie pour un coup de poing très dur à la tête qui est généralement inattendu.

Lorsque son amie, qui dormait à l’étage, s’est précipitée pour l’aider, Howard se serait retourné contre elle – lui donnant un coup de poing à la tête et lui coupant le bras avec une épée de samouraï.

L’homme de 29 ans a subi à la fois une fracture du crâne et des nerfs sectionnés lors de l’attaque présumée, selon le Daily Mail Australia.

TRAUMATISME PSYCHOLOGIQUE

Les médecins ne savent pas si elle pourra à nouveau utiliser son bras à pleine capacité.

Un ami d’Howard a déclaré qu’il possédait l’épée depuis de nombreuses années et qu’elle était généralement cachée dans une boîte.

Les femmes ont pu s’échapper et ont appelé les services d’urgence d’une propriété voisine après que Howard ait glissé, a appris le tribunal local de Newtown.

Anthony Sissian, qui a comparu au nom des femmes, a déclaré au tribunal que les femmes ne donneraient pas leur nom car cela ajouterait déjà au «traumatisme» auquel elles avaient déjà été confrontées.

« Si elle était divulguée, elle exposerait les plaignants à une détresse excessive et significative en plus du traumatisme physique et psychologique extrême qu’ils ont déjà dû endurer », a déclaré M. Sissian.

« Agir ainsi serait cruel, inhumain et totalement inutile. »

Il a ajouté que l’affaire avait une «nature sexuelle», bien qu’il n’y ait eu aucune accusation d’agression sexuelle contre Howard.

« Ce n’était pas un baiser consensuel, c’était un baiser forcé pendant que l’une des plaignantes était étranglée et avant qu’elle ne devienne roi, elle a été frappée quatre fois », a déclaré M. Sissian au tribunal.

«C’était après la prise de quatre pilules de Viagra et la seule raison pour laquelle une personne prenait ces quatre pilules avant d’étrangler et de forcer sa langue dans la gorge de la victime était parce qu’elle avait une intention sexuelle.

«Par hasard, la victime s’est échappée, mais je déteste penser à ce qui se serait passé s’il ne s’était pas échappé.

Howard devait comparaître devant le tribunal mercredi, mais il se trouve à l’hôpital Prince Alfred avec une luxation de l’épaule qu’il a subie lors de son arrestation.

L’avocat de l’agent immobilier John Sutton n’a pas demandé de mise en liberté sous caution et Howard restera en détention jusqu’au 8 avril.

Il a déclaré aux journalistes que la situation de son client était « très malheureuse »

« Il a ses propres blessures physiques, il a subi une intervention chirurgicale et nous attendons juste les résultats pour comprendre ce que disent les médecins », a déclaré M. Sutton.

‘KING HIT’

« Je pense qu’il s’inquiète de plus que de perdre son emploi. C’est une circonstance très malheureuse. »

Il a été accusé de blessures avec intention de meurtre, de voies de fait causant des lésions corporelles et d’intrusion.

La police a également pris des ordonnances d’interdiction au nom des deux femmes.

Les détectives ont saisi deux voitures de sa propriété pour être examinées dans le cadre de l’enquête.

Dans un communiqué, Ray White a déclaré qu’ils avaient décidé de retirer Howard des livres jusqu’à la fin de l’enquête.

« Le Ray White Group est une entreprise familiale australienne et il attend de tous ses membres un comportement personnel de haut niveau pour représenter la marque », a déclaré un porte-parole du géant de l’immobilier.

Les voisins de la rue normalement calme ont qualifié l’incident de «choquant».

« Je me suis réveillé tôt hier matin et j’ai vu les lumières clignotantes de la voiture de police, mais je n’ai pas réalisé ce qui s’était passé avant d’avoir vu les nouvelles, »

« C’est une rue vraiment agréable, calme et verdoyante. Vous ne vous attendez pas à ce que quelque chose d’aussi choquant se produise ici. »