Une agente immobilière de Baltimore, amoureuse des chats, a remonté le moral sur les réseaux sociaux après avoir installé des pancartes « PAS HANTÉ » à l’extérieur des maisons qu’elle vend dans la région de Baltimore pour assurer aux acheteurs potentiels qu’ils sont totalement exempts de fantômes.

Les panneaux, écrits en caractères blancs gras sur fond noir, ont été placés à l’extérieur de deux maisons à Hampden par l’agent immobilier Joy Sushinsky au cours des dernières semaines, et sont depuis devenus viraux sur Reddit et TikTok.

Bien que la femme de 40 ans ait déclaré à DailyMail.com qu’elle vérifiait auprès du vendeur de la propriété que la maison n’était pas en proie à une activité paranormale avant d’afficher les panneaux à l’avant, tout le monde ne semble pas convaincu par ses assurances.

« C’est définitivement hanté », a affirmé un utilisateur de Reddit, répondant à une image du panneau à l’extérieur de l’une des maisons. Un spectateur sur TikTok a confirmé, écrivant: « On dirait quelque chose qu’une maison hantée dirait. »

Joy Sushinsky, une amoureuse des chats (illustrée ci-dessus, et à droite avec son défunt chat, Killer), a remonté le moral sur les réseaux sociaux avec des signes amusants qu’elle a placés à côté des maisons qu’elle inscrit à Baltimore, en lisant « PAS HANTÉ »

Bien que les vendeurs ne soient pas tenus de révéler si un site est hanté ou non par la loi du Maryland – contrairement à New York, New Jersey, Massachusetts et Minnesota – Sushinsky dit qu’elle est convaincue que les propriétaires lui ont dit la vérité.

Et en tant qu’ancienne sceptique paranormale devenue croyante, Sushinsky dit qu’elle se sent qualifiée pour faire cet appel.

« Je n’étais pas croyante jusqu’à récemment », a-t-elle déclaré à DailyMail.com. « J’avais un ami qui me disait tout le temps que sa maison était hantée mais je ne la croyais pas – je pensais qu’elle était folle. »

Pour Sushinsky, son système de croyance a complètement changé plus tôt ce printemps lorsqu’elle a emménagé dans une maison à Hampden, qui avait été abandonnée pendant huit ans.

« Quand j’ai emménagé, des choses étranges ont commencé à se produire », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait emménagé dans la propriété avec son chien et son chat « semi-célèbre sur Instagram », nommé Killer.

«C’était assez tôt dans la pandémie et il était difficile de se procurer des meubles, donc la maison était encore assez vide.

Sushinsky a dit qu’elle resterait éveillée la nuit, écoutant la porte de l’autre côté du couloir de sa chambre s’ouvrir et claquer périodiquement sans explication.

« Chaque nuit, je m’assurais qu’il était verrouillé, puis je me réveillais et il serait ouvert, après l’avoir entendu s’ouvrir et se fermer toute la nuit », a-t-elle déclaré.

Sushinsky a déclaré qu’elle avait commencé à croire aux fantômes plus tôt cette année lorsqu’elle a emménagé dans une maison abandonnée pendant huit ans, avec son chien et son chat Killer (illustré ci-dessus dans une peinture murale)

Sushinsky a déclaré qu’elle avait parlé avec ses voisins pour essayer de découvrir les anciens locataires de la maison et si la propriété avait quelque chose de néfaste dans son histoire, mais ses demandes de renseignements ont donné peu de pistes.

Dans l’intervalle, elle a dit qu’elle était de plus en plus consciente de la présence apparente paranormale dans sa maison.

Le chat de Sushinsky, Killer, faisait un étrange bruit de «hurlement» chaque fois qu’il passait devant le même coin d’une pièce près de l’avant de la maison, a-t-elle affirmé. Le félin regardait aussi apparemment ce coin pendant de longs passages de temps, miaulant.

Son chien semblait également « être conscient » de la présence apparente de l’esprit, a-t-elle déclaré.

«C’était bizarre», a raconté Sushinsky, qui vit seul. « Je savais aussi que ce ne pouvait pas non plus être le chat qui faisait des bruits au milieu de la nuit parce qu’elle était enfermée dans la chambre avec moi.

« Je n’ai pas parlé à trop de gens de ce qui se passait, j’avais peur qu’ils pensent que j’étais un peu fou. »

Mais lorsque le tueur bien-aimé de Sushinsky est mort en mai, les bosses de la nuit qui l’avaient si souvent réveillée se sont soudainement arrêtées complètement.

«Il n’y avait plus d’ouverture ou de fermeture des portes toute la nuit, c’était la chose la plus étrange», a-t-elle déclaré. ‘La coïncidence de tout cela a fait de moi un croyant [in ghosts], c’est comme si Killer avait emporté le fantôme avec lui.

À la lumière de l’épreuve, Sushinsky a déclaré que si jamais elle vendait sa maison actuelle, elle informerait certainement tous les acheteurs potentiels qu’elle était hantée.

L’incident a également incité Sushinsky à reprendre une tradition qu’elle avait employée pour la première fois trois ou quatre ans plus tôt: placer des panneaux « Pas hanté » à l’extérieur des maisons qu’elle vendait dans la région.

Sushinsky a déclaré qu’elle avait pensé à l’idée pour la première fois lors de vacances à la Nouvelle-Orléans, lorsqu’elle a remarqué que certaines maisons du quartier français de la ville avaient à vendre des panneaux indiquant si la maison était « hantée ».

«Ce ne serait pas amusant à faire pour Halloween», se souvient Sushinsky avoir pensé à l’époque.

Elle a dit qu’elle était revenue à Hampden et avait placé ses pancartes « Pas hanté » sur un certain nombre de propriétés qui ne suscitaient pas beaucoup d’intérêt lors d’une « accalmie » des ventes.

Sushinsky aurait reçu beaucoup de commentaires positifs de la part des passants, lui disant que les signes les avaient fait rire ou craquer un sourire. Incroyablement, toutes les maisons, sauf une, portant une pancarte se sont également vendues peu de temps après.

Bien qu’elle n’ait pas utilisé les panneaux pendant la saison d’Halloween 2019, Sushinsky a déclaré qu’elle avait décidé de les ramener en rotation pour les derniers mois de 2020, la pandémie laissant plus que jamais les gens dans le besoin de rire.

« Avec 2020 ayant été si bla, je savais que c’était ma chance de ramener les signes », a déclaré Sushinsky. « Je suppose qu’il y a beaucoup plus de médias sociaux cette fois-ci, car les signes ont vraiment décollé sur TikTok et Reddit.

« Parce que mon numéro est attaqué aux signes, je reçois également beaucoup de SMS de gens qui me disent à quel point ils les ont appréciés. »

En plus de stimuler les esprits, les signes ont également contribué une fois de plus à augmenter les ventes. Une maison a été vendue par Sushinsky sept jours seulement après avoir mis un panneau «No Haunted» devant.

La maison, qui figurait sur TikTok, était auparavant sur le marché depuis 222 jours, jusqu’à ce que Sushinsky reprenne la liste plus tôt ce mois-ci.

Bien qu’elle ne sache pas si elle continuera à utiliser les panneaux en 2021, Sushinsky a déclaré qu’elle rédigeait actuellement de nouvelles idées créatives pour aider à trouver des solutions similaires pour ses autres annonces à l’avenir.