L’agent IFS demande aux utilisateurs de faire la différence entre Jaguar et Leopard. Saurez-vous identifier les chats ?

Peu importe à quel point vous êtes doué pour repérer les différences, ce défi vous laissera perplexe. À moins que vous ne connaissiez bien la différence entre le motif des jaguars et des léopards. L’officier du Service forestier indien Praveen Kaswan a partagé un tweet avec deux photos des animaux majestueux. Avec juste leur dos visible, c’est un défi difficile. Le tweet disait : « Voyons combien peuvent s’identifier. Lequel d’entre eux est un jaguar et lequel est un léopard ? Le motif fait la différence, en dehors d’autres choses. Découvrez les clichés ici :

Voyons combien peuvent identifier. Lequel d’entre eux est Jaguar et lequel est Leopard. Le motif fait la différence, en dehors d’autres choses. pic.twitter.com/C68YIlDKCC— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 28 novembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont inondé le tweet de leurs réponses. Presque tous ont pu identifier correctement les créatures. Certains d’entre eux ont même fourni le raisonnement derrière leurs réponses. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Alors que les léopards sont couverts de taches et de rosettes plus solides. Les jaguars arborent des rosettes en blocs avec des taches internes distinctes. Les jaguars sont en moyenne plus trapus et plus lourds que les léopards et ont une tête en bloc distinctive.

Alors que les léopards sont couverts de taches et de rosettes plus solides. les jaguars arborent des rosettes en blocs avec des taches internes distinctes. Les jaguars sont en moyenne plus trapus et plus lourds que les léopards et ont une tête en bloc distinctive. pic.twitter.com/FwQtn0qcNC– Nisha rai (@nisharai_ggc) 28 novembre 2022

« Très facile à identifier. Différence fondamentale : Léopard : Les taches sur eux ne sont pas de grande taille et l’écart entre les deux taches est très moindre. Jaguar : Les taches sont grandes et l’écart entre deux taches est également grand par rapport au léopard », lit un autre tweet.

Alors que les léopards sont couverts de taches et de rosettes plus solides. les jaguars arborent des rosettes en blocs avec des taches internes distinctes. Les jaguars sont en moyenne plus trapus et plus lourds que les léopards et ont une tête en bloc distinctive. pic.twitter.com/FwQtn0qcNC– Nisha rai (@nisharai_ggc) 28 novembre 2022

Un troisième utilisateur a tweeté : « Monsieur, vous nous avez fait mémoriser après avoir enseigné tant de fois. [The one] avec des taches intérieures sont des jaguars. Sans taches intérieures, ce sont des léopards.

Sir ji apne padha padha kar yaad karwa diya hai 😀 Taches intérieures – JaguarSans taches intérieures – Léopard – Gaurav Solanki (@IamSolanky) 28 novembre 2022

Kaswan partage souvent des quiz amusants sur son compte Twitter. Il a récemment partagé un cliché d’un brillant serpent vert qu’il a rencontré tôt le matin. L’officier de l’IFS a demandé aux utilisateurs de Twitter de deviner l’espèce du reptile.

Il s’avère que c’était une vipère verte du pape. La vipère venimeuse appartient à la famille des Viperidae. Il est originaire du nord et du nord-est de l’Inde, de l’Asie du Sud-Est et de certaines parties de l’Indonésie. Il peut atteindre 770 mm de long, ce qui inclut une longueur de queue de 170 mm. L’espèce nocturne et arboricole, si menacée, fait vibrer sa queue.

Avez-vous pu voir la différence ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici