L’agent double “très meurtrier” Ana Montes qui espionnait pour Cuba est libéré après 20 ans de prison | Nouvelles américaines

Un ancien analyste américain du renseignement de défense, devenu agent double de la guerre froide et espion pour Cuba, a été libéré de prison.

Le site Web du Bureau fédéral des prisons montre qu’Ana Montes, 65 ans, a été libérée après 20 ans d’une peine d’un quart de siècle.

Pendant son temps en tant qu’analyste, elle a admis avoir révélé l’identité de quatre agents d’infiltration américains aux autorités cubaines – et a divulgué des secrets si sensibles qu’ils ne pouvaient pas être décrits publiquement.

Les archives judiciaires ont également indiqué qu’elle avait fourni des documents révélant des détails sur la surveillance américaine des armes cubaines.

L’homme de 65 ans a passé près de deux décennies à espionner pour Cuba.

Elle a été arrêtée en septembre 2001 et a plaidé coupable un an plus tard pour complot en vue de commettre de l’espionnage.

L’ancienne enquêteuse de la DIA, Chris Simmons, qui a aidé à enquêter sur Montes, a déclaré qu’elle était prolifique et efficace pour fournir des renseignements préjudiciables aux Cubains, qui sont soupçonnés de vendre ces informations à d’autres ennemis des États-Unis.

“De nombreux espions ont historiquement donné des informations, mais elle a essayé à plusieurs reprises de faire tuer des Américains au combat”, a déclaré M. Simmons, cité par NBC.

“Une femme très mortelle, une femme très dangereuse.”

Image:

Montes recevant un certificat national de renseignement de distinction de George Tenet, à l’époque directeur du renseignement central pour la CIA



Des responsables de l’époque ont déclaré que Montes aurait été recrutée par les services de renseignement cubains lorsqu’elle travaillait au bureau de la liberté d’information du ministère de la Justice entre 1979 et 1985, et qu’on lui avait demandé de chercher du travail dans une agence qui fournirait des informations plus utiles à Cuba. .

Messages codés secrets

Elle est donc passée à travailler pour la Defense Intelligence Agency en 1985 et a été considérée comme l’une des meilleures analystes de l’armée cubaine – même récompensée pour son travail.

Les procureurs ont déclaré qu’au cours de cette période, Montes recevait régulièrement des messages codés de La Havane sur une radio à ondes courtes sous forme de chaînes de chiffres, qu’elle tapait sur un ordinateur portable équipé d’un décryptage pour les traduire en texte.

Lors de sa condamnation, Montes a soutenu qu’elle avait obéi à sa conscience et que la politique américaine envers Cuba était cruelle et

injuste. “Je me sentais moralement obligé d’aider l’île à se défendre de nos efforts pour imposer nos valeurs et notre politique

système là-dessus », a-t-elle déclaré.

Sous le président Joe Biden, les États-Unis ont assoupli certaines sanctions contre Cuba, mais ont maintenu leur embargo de l’époque de la guerre froide sur l’île et renforcé les restrictions sur les migrants illégaux, arrivant à des niveaux records dans un contexte d’inflation galopante et de pénurie de médicaments.