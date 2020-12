MOSCOU (AP) – George Blake, un ancien officier du renseignement britannique qui travaillait comme agent double pour l’Union soviétique, est décédé en Russie. Il avait 98 ans.

Le service de renseignement extérieur russe, connu sous le nom de SVR, a annoncé sa mort samedi dans un communiqué, qui ne donnait aucune circonstance de sa mort. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances, saluant Blake comme un «brillant professionnel» et un homme d’un «courage remarquable».

Blake vit en Russie depuis son audacieuse évasion d’une prison britannique en 1966 et a reçu le grade de colonel du renseignement russe.

Né aux Pays-Bas, Blake a rejoint le renseignement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été affecté en Corée lorsque la guerre a éclaté là-bas en 1950 et a été détenu par le nord communiste. Il a déclaré qu’il s’était porté volontaire pour travailler pour l’Union soviétique après avoir été témoin des bombardements incessants des États-Unis contre la Corée du Nord.

Dans une déclaration publiée en 2017 par SVR, Blake a souligné qu’il avait décidé de changer de camp après avoir vu des civils massacrés par la «machine militaire américaine».

«J’ai réalisé à l’époque que de tels conflits étaient mortellement dangereux pour l’humanité tout entière et j’ai pris la décision la plus importante de ma vie – coopérer volontairement et gratuitement avec les services de renseignement soviétiques pour aider à protéger la paix dans le monde», a déclaré Blake.

En tant qu’agent double, Blake a transmis certains des secrets britanniques les plus convoités à l’Union soviétique, y compris un plan occidental pour écouter les communications soviétiques depuis un tunnel souterrain vers Berlin-Est. Il a également exposé des dizaines d’agents britanniques dans les pays du bloc soviétique en Europe de l’Est.

Un transfuge polonais a dénoncé Blake comme un espion pour la Russie en 1961. Il a été reconnu coupable d’espionnage en Grande-Bretagne et condamné à 42 ans de prison. En octobre 1966, il a fait une évasion audacieuse avec l’aide de plusieurs personnes qu’il a rencontrées pendant sa détention.

Blake a passé deux mois à se cacher chez son assistant et a ensuite été conduit à travers l’Europe jusqu’à Berlin-Est dans une boîte en bois attachée sous une voiture.

Blake a noté dans sa déclaration de 2017 que la Russie était devenue sa «deuxième patrie» et a remercié les officiers du SVR pour leur amitié et leur compréhension. Il a déclaré que les officiers du renseignement russes ont pour mission de «sauver le monde dans une situation où le danger d’une guerre nucléaire et l’autodestruction de l’humanité qui en résulte ont de nouveau été mis à l’ordre du jour par des politiciens irresponsables».