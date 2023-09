L’agent d’Erling Haaland a discuté de l’avenir de la star de Manchester City, car les suggestions selon lesquelles il rejoindrait inévitablement le Real Madrid ont été qualifiées d' »étranges » par un ancien du « Galactico ».

Il n’y a jamais eu de doute sur le fait que Haaland resterait à Man City cet été, mais on a toujours dit qu’il était destiné à devenir un jour un joueur du Real.

En effet, après avoir rejoint les champions de Premier League l’année dernière, le père de Haaland – l’ancien joueur de City, Alf-Inge Haaland – a semblé laisser entendre que son fils ne resterait pas à City pendant plus de quatre ans.

Haaland a marqué six buts lors des quatre premiers matchs de City de la nouvelle saison de Premier League (Crédit image : Getty Images)

Mais Steve McManaman, qui a joué pour City et le Real, trouve tout cela plutôt étrange. Il a récemment déclaré : « C’est étrange de voir votre avenir tracé pour vous comme ça. Je ne sais pas si un club peut se permettre de lui payer ce qu’il est censé être payé. Nous ne pouvons en parler que maintenant.

On a parlé d’une clause dans le contrat de Haaland lui permettant de quitter City pour le Real.

L’agent du Norvégien, Rafaela Pimenta, est cependant resté vague sur de telles rumeurs. Elle a dit Le Chringuito: « Le mystère de cette histoire est sympa car personne ne sait où elle se trouve, comme un coffre au trésor. La porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Nos joueurs peuvent avoir le sentiment qu’ils ont leur destin entre leurs mains. »

La clause secrète qui permettrait à Ilkay Gundogan de REJOINDRE Man City

Pour l’instant, Haaland reste un joueur de Manchester City – et il continue de faire exactement ce qui a fait de lui l’avant-centre le plus redoutable de la planète : marquer but après but après but.

Le joueur de 23 ans a réussi son premier triplé de la campagne samedi alors que l’équipe de Pep Guardiola battait Fulham 5-1 au stade Etihad.

