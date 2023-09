L’agent de Victor Osimhen menace de poursuivre Naples après le fiasco du club

Naples pourrait bientôt être engagé dans une bataille juridique avec l’attaquant vedette Victor Osimhen. Roberto Calenda, l’agent d’Osimhen, a proclamé qu’il pourrait poursuivre le club de Serie A en raison d’une récente publication sur les réseaux sociaux concernant l’attaquant.

Le TikTok en question montrait qu’Osimhen avait raté un penalty contre Bologne tandis qu’une voix off aiguë disait « donne-moi un penalty s’il te plaît ». Naples a depuis supprimé le .

L’agent du joueur qualifie la publication sur les réseaux sociaux de « inacceptable »

« Nous nous réservons le droit d’engager des poursuites judiciaires et toute initiative utile pour protéger Victor », Calenda sur X. « Ce qui s’est passé aujourd’hui sur le profil officiel de Naples sur la plateforme TikTok n’est pas acceptable. »

« Une vidéo se moquant de Victor a d’abord été rendue publique puis, mais tardivement, supprimée. Un fait grave qui cause des dommages très graves au joueur et qui s’ajoute au traitement que subit le garçon dans la dernière période entre les procès médiatiques et les fausses nouvelles.

Victor Osimhen supprime les photos de Naples sur Instagram

Osimhen a répondu au TikTok en supprimant toutes les photos de lui portant un maillot de Naples sur Instagram. Cependant, il est arrivé à l’hôtel du club avant le match contre l’Udinese mercredi. L’international nigérian a contourné quelques-uns de ses coéquipiers lors de son apparition à l’hôtel, mais a serré la main d’un responsable du club.

Osimhen a rejoint Naples en 2020 pour environ 88 millions de dollars. Le Nigérian a jusqu’à présent inscrit 62 buts en 107 matches au total avec l’équipe italienne. Il était fortement lié à un éloignement de Naples pendant une grande partie de l’été ; cependant, le prix élevé a découragé toute offre potentielle. Le contrat actuel d’Osimhen devrait expirer à Naples en 2025.

L’attaquant vedette a été nommé parmi les 24 joueurs de Rudi Garcia pour le match de mercredi contre l’Udinese. Néanmoins, on ne sait pas s’il figurera dans le onze de départ.

PHOTO: IMAGO / Giuseppe Mafia