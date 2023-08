L’agent de sécurité du HBCU s’exprime sur la confrontation avec le tireur de Jacksonville

L’agent de sécurité de l’Université Edward Waters qui a affronté un suprémaciste blanc et déjoué une éventuelle fusillade de masse sur le campus s’exprime.

Lieutenant Antonio Bailey, un agent de la sécurité publique de l’école de Jacksonville, en Floride, est présenté comme un héros même s’il ne se voit pas ainsi. Samedi, Bailey a affronté Ryan Palmeter, le tireur raciste qui a tué trois personnes dans un magasin Dollar General lors d’une attaque à caractère raciste.

Avant que Palmeter ne se lance dans son déchaînement mortel, il s’est d’abord arrêté dans le premier collège historiquement noir de Floride où des étudiants effrayés ont dit au lieutenant Bailey qu’ils avaient vu le tireur enfiler un gilet pare-balles, des gants et un masque.

Actualités NBC rapporte que Bailey est passé à l’action et s’est approché de l’homme, et lorsqu’il a vu comment il était habillé, il s’est rappelé s’être demandé : « Qu’est-ce que tu fais ici ? Quelque-chose ne va pas. »

Lorsque Palmeter, 21 ans, a vu Bailey en uniforme, il a filé à toute vitesse, a sauté un trottoir et a quitté le campus « à grande vitesse ».

Bailey a ensuite suivi l’homme en voiture sur la route principale du campus et dans les rues secondaires avant d’obtenir les informations sur sa plaque d’immatriculation et de les donner à un officier du shérif de Jacksonville. Il ne pouvait poursuivre l’homme que jusqu’à un certain point, conformément aux protocoles du campus, mais il a suivi le suprémaciste aussi longtemps qu’il le pouvait.

Les actions simples du lieutenant ont finalement protégé les 1 200 étudiants de l’HBCU et le président de l’école, Zachery Faison Jr., lui en est reconnaissant.

« Le lieutenant. Bailey est notre héros », a déclaré le président Faison lors d’une conférence de presse. « Je ne suis pas un héros », a rétorqué Bailey qui, selon NBC News, était « doux et semblait mal à l’aise sous les projecteurs ». « Au contraire, ce sont les étudiants qui m’ont alerté pour que je puisse faire mon travail. »

Gouverneur Ron DeKlantis DeSantis a depuis annoncé qu’un million de dollars serait versé à l’EWU pour la sécurité du campus et que 100 000 dollars seraient versés aux familles des trois victimes de Dollar General.

« Nous n’allons pas permettre que nos HBCU soient la cible de salauds haineux », a déclaré DeSantis dans une déclaration écrite selon Nouvelles de la Première Côte. « J’ai demandé à mon administration d’utiliser toutes les ressources disponibles pour garantir la sécurité du campus Edward Waters après cette fusillade et pour aider les familles touchées alors qu’elles pleurent leurs proches. »

Malgré son annonce, il a été hué sans cérémonie dimanche lors d’une veillée de prière à Jacksonville pour les victimes.

Bien.