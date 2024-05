L’agent de sécurité du Festival de Cannes 2024, qui a affronté Kelly Rowland, fait un câlin à la quatrième célébrité

Recevez notre e-mail hebdomadaire gratuit pour toutes les dernières nouvelles cinématographiques de notre critique de cinéma Clarisse Loughrey Recevez gratuitement notre e-mail The Life Cinematic

Une agente de sécurité, vue en train d’affronter plusieurs célébrités au Festival de Cannes cette année, est devenue virale après la diffusion d’images d’elle apparaissant en train de serrer une autre star dans un câlin d’ours.

Le garde non identifié a fait face à des réactions négatives en ligne après des altercations distinctes et houleuses avec des invités de premier plan, dont l’acteur dominicain Massiel Taveras, l’ancienne star de Destiny’s Child Kelly Rowland et la star de la K-Pop Yoona.

Le dernier clip a été posté par Sawa Pontyjska, mannequin ukrainienne et Miss Europe 2023, qui a assisté au festival la semaine dernière.

Plusieurs vidéos, circulant sur les réseaux sociaux et partagées par Pontyjska sur TikTok et Instagram, montrent le mannequin aux prises avec la même gardienne, qui l’entoure de ses bras. En haut des escaliers recouverts de tapis rouge, les deux hommes se battent d’avant en arrière, Pontyjska tombant au sol à un moment donné. Elle tente également de redescendre les marches mais est bloquée par d’autres membres du personnel.

Des collègues de la gardienne l’ont déjà dit Le courrier quotidien qu’elle « faisait juste son travail », même si de nombreux internautes ont demandé le licenciement de la femme.

Dans un clip qui a refait surface cette semaine, Yoona – qui faisait partie du groupe K-Pop Girls’ Generation avant de devenir actrice – est approchée par l’agent de sécurité et empêchée de prendre des photos. La garde garde son bras tendu, ce qui rend difficile pour l’acteur de s’arrêter ou de saluer les fans.

Bien qu’elle continue de bouger, l’acteur, dont le nom complet est Im Yoon-ah, semble surpris et mal à l’aise pendant l’interaction.

Dans une vidéo publiée la semaine dernière, Rowland, 43 ans, a été vu en train de gronder le garde dans une interaction animée. Rowland, qui est noire, a noté que les autres femmes présentes sur le tapis qui « ne me ressemblaient pas vraiment » n’étaient pas traitées de la même manière.

La mannequin ukrainienne Sawa Pontyjska a publié des images d’elle-même malmenée par une agente de sécurité non identifiée au Festival de Cannes, qui a également affronté plusieurs autres célébrités. ( @pontyjska/ TikTok )

« La femme sait ce qui s’est passé ; Je sais ce qui s’est passé », a déclaré Rowland à AP Entertainment. « J’ai une limite, je la respecte et c’est tout. Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis, qui ne me ressemblaient pas vraiment.

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayer gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayer gratuitement

« Et ils n’ont pas été réprimandés, ni repoussés, ni sommés de descendre. Et j’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon.

Lors de l’altercation avec Massiel Taveras, le même garde a été vu plaçant son bras sur la tête et la poitrine de la présentatrice de télévision, alors qu’elle tentait de la faire entrer. Taveras s’est alors retournée et a apparemment placé sa main sur le visage du garde en représailles et l’a bousculée.

Taveras, qui a joué dans des films dont L’Autre Penelope, a republié des articles avec les commentaires de Rowland sur le même agent de sécurité du tapis rouge dans sa story Instagram, et a déclaré plus tard qu’elle avait réagi fortement parce qu’elle était « fatiguée des abus ».

S’adressant à Rowland dans une publication sur Instagram, elle a écrit: « Je suis impressionnée par la façon dont vous avez géré votre sœur, je ne l’ai pas fait maintenant, ce qui vous est arrivé en premier. J’ai été très impressionnée par votre calme et votre gentillesse parce que dans mon cas, j’étais fatiguée des abus. » LA FEMME NOIRE COMPTE – nous n’allons pas rester silencieux sur des situations comme celle-là, nous avons besoin de respect. «

Des collègues de l’agent de sécurité ont déclaré au Daily Mail qu’elle « faisait simplement son travail ». Il est entendu que l’huissière est une Française locale en contrat de courte durée avec le festival.

Une source a déclaré au Mail que le gardien « travaillait sous beaucoup de pression » pour maintenir les personnes présentes sur le tapis en mouvement, et que les allégations de racisme ou de discrimination étaient « ridicules ».

L’indépendant a envoyé un e-mail au Festival de Cannes pour commenter les incidents avec Pontyjska, Yoona, Taveras et Rowland.