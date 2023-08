L’agent de sécurité du concert de Taylor Swift licencié après avoir enfreint la politique relative aux photos : « Je suis un grand fan »

Un agent de sécurité lors d’un concert de Taylor Swift a volé la vedette lorsqu’il est devenu viral pour avoir chanté l’un des morceaux de la pop star.

Le garde de Minneapolis, Calvin Denker, semblait s’amuser en chantant « Cruel Summer » lors de la performance de Swift dans le clip viralmais la fête a pris fin peu de temps après lorsqu’il a été renvoyé du poste de sécurité.

Denker a déclaré à Fox News Digital qu’il avait « distribué des petits morceaux de papier » à quelques spectateurs pendant son quart de travail et a demandé à quelques membres du public de prendre une photo de lui lorsque Swift était à proximité.

« J’apprécierais vraiment qu’ils prennent une photo de moi avec Taylor Swift en arrière-plan juste pour que je puisse garder un souvenir de cette nuit », a expliqué Denker.

Cependant, l’ancien agent de sécurité a réalisé une vidéo TikTok détaillant ses projets de séance photo avec le chanteur de « Bejeweled » et ne réalisait pas qu’il serait pénalisé pour cela.

« J’ai reçu un appel avec quelques jours de retard. . . J’ai parlé à une responsable des ressources humaines et elle m’a expliqué que c’était la raison pour laquelle ils allaient couper les ponts avec moi en tant qu’employé », a-t-il ajouté.

« Il y avait des règles assez strictes concernant la prise de photos avec des talents. »

Denker a continué à expliquer qu’il n’était pas conscient d’avoir enfreint des règles et pensait que la politique consistait uniquement à ne pas sortir son téléphone pendant le concert.

Il a également admis dans sa vidéo virale TikTok qu’il s’était initialement inscrit pour faire partie de l’équipe de sécurité afin de « n’avoir pas à payer de billets » pendant la tournée Eras de Swift.

Après que Denker ait été licencié pour son fiasco de concert, on lui a étonnamment demandé de devenir agent de sécurité lors d’un spectacle d’Ed Sheeran. La société de sécurité l’a appelé et lui a expliqué que comme il avait montré des « remords » pour son coup de concert et qu’il « regrettait de l’avoir fait », elle lui permettrait d’organiser un autre événement.

Mais à la fin de son quart de travail, le directeur régional, qui l’avait initialement licencié, était confus et « n’était pas très content » de le voir sur place. Cela a conduit à son licenciement définitif après avoir remis son équipement de travail.

Denker a déclaré qu’il n’avait pas eu de nouvelles de l’équipe de Swift au sujet de son incident de concert.

« Je suis un grand fan de Taylor Swift », a-t-il fait remarquer.

Étant un énorme Swiftie, Denker a poursuivi en disant qu’il « s’en voudrait » s’il n’était pas capable de se documenter lors du concert. Il a noté que son album Swift préféré est « Reputation ».

Une fois que la vidéo de Denker est devenue virale, il a déclaré que sa boîte de réception de messages était inondée d’offres de travail comme agent de sécurité dans d’autres lieux de Minneapolis. Il travaille actuellement à temps plein en tant qu’ingénieur logiciel et n’a pas l’intention de se consacrer à la sécurité à l’avenir.

Les représentants de Swift ou de la société de sécurité n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Fox News Digital.