L’agent de sécurité des Nets réprimandé pour avoir poussé PJ Tucker

La NBA a réprimandé le gardien de sécurité des Brooklyn Nets qui a agressivement repoussé PJ Tucker des Milwaukee Bucks lors d’une altercation impliquant Kevin Durant et Tucker lors du troisième match à Milwaukee.

Antjuan Lambert, qui figure dans le guide des médias des Nets en tant que directeur de la sécurité de l’équipe, ne participera à aucun match restant de la demi-finale de la Conférence Est à Milwaukee et ne sera pas affecté au terrain de Brooklyn pendant la série, a déclaré la NBA.

L’incident s’est produit avec 4:21 à jouer au troisième quart jeudi. Tucker a commis une faute sur Durant et les deux joueurs ont entamé une conversation en face à face animée. Lambert a couru sur le terrain et a repoussé Tucker avec force. Tucker a immédiatement protesté et a commencé à crier sur Lambert. Un responsable de la sécurité des Bucks s’est interposé entre Lambert et Tucker.

Lambert a occupé un poste similaire avec Golden State pendant une saison lorsque Durant a joué pour les Warriors, selon sa page LinkedIn. Lambert a également été le garde du corps personnel de Durant, selon The Athletic.

« Je sais assez – je suppose que c’est réglé – qu’il s’agissait de la sécurité des Nets, et dans le feu de l’action, vous savez que les gens viennent pour essayer de désamorcer les choses et essayer de contrôler les choses et de ne pas heurter et escalader et que les choses deviennent un problème plus important que ce que nous essayons de résoudre ou de désescalade », a déclaré l’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer. « Et dans les 24, 48 heures depuis, si c’est un gars de la sécurité des Nets et qu’il bouscule notre joueur, il ne semble tout simplement pas que ce soit le protocole, et c’est ce que nous attendrions de tout type de sécurité, que ce soit Bucks ou Nets ou Fiserv ou Barclays Center ou partout où vous jouez. »

Les Nets mènent la série 2-1. Le match 4 est dimanche à Milwaukee.

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.