L’agent de sécurité de Cannes se heurte à Yoona après Kelly Rowland et Massiel Taveras

L’agent de sécurité cannois, grincheux, frappe encore.

La même employée qui a fait la une des journaux pour avoir précipité Kelly Rowland et Massiel Taveras du tapis rouge s’est également affrontée avec la star de la K-pop Yoona.

UN la vidéo de l’interaction est devenue virale sur X ce week-end, montrant la chanteuse de 33 ans montant les marches dans une robe rose Monique Lhuillier avant de se retourner pour poser et saluer les fans – pour découvrir que le bras du garde la bloquait.

Le tristement célèbre agent de sécurité cannois a été filmé en train de précipiter une autre star hors du tapis. X

Yoona essayait de poser pour des photos et de saluer les fans. AFP via Getty Images

Cependant, l’employée l’a arrêtée avec un bras. X

Le membre du personnel a arrêté Yoona et l’a fait partir.

Même si l’interaction n’a pas pris une tournure houleuse, la membre de Girls’ Generation avait l’air visiblement frustrée alors qu’elle suivait les instructions et s’éloignait.

« On pouvait dire que Yoona était énervée mais elle l’a géré avec grâce et classe », a-t-il déclaré. un utilisateur des réseaux sociaux a écritavec un autre faire l’éloge de l’actrice pour avoir conservé son « gentil sourire ».

L’actrice semblait agacée. Getty Images

Les utilisateurs des réseaux sociaux l’ont félicitée pour avoir géré le moment avec « classe ». Images du GC

Un troisième fan a posté une photo de la robe de Yoonanotant : « Ceci [would] ce serait une belle photo sans ce foutu bras.

Lorsque la même chose est arrivée à Rowland la semaine dernière, l’ancien membre des Destiny’s Child a fait la une des journaux grondant l’huissier avant la première de « Marcello Mio ».

Le chanteur, 43 ans, a pleuré en se souvenant de l’interaction de jeudi.

Kelly Rowland a eu une interaction similaire avec le même membre du personnel la semaine dernière. Getty Images

L’ancien membre des Destiny’s Child a réprimandé la femme. Événements photo de piscine 03/ipa-agency.net/Shutterstock

« Cette femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé », a déclaré Rowland à AP News. « J’ai une limite et je la respecte.

« Il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et elles n’ont pas été grondées, ni repoussées, ni invitées à descendre », a-t-elle poursuivi.

L’actrice dominicaine Massiel Taveras a vécu une expérience similaire avec la même femme et a été filmée en train de la bousculer.

Le chanteur est devenu ému quelques jours plus tard à l’idée de fixer des « limites ». AFP via Getty Images

Massiel Taveras, de son côté, a fait la une des journaux pour avoir bousculé l’agent de sécurité. X

Cependant, l’employée non identifiée a été défendue par l’un de ses collègues. via le Daily Mail.

« Elle était ouvreuse et travaillait sous beaucoup de pression pour faire bouger les gens sur le tapis, afin d’empêcher la foule de s’accumuler », a déclaré un collègue anonyme au média.

« Il n’y a eu ni bousculade, ni bousculade, ni réprimande. La sécurité et la sûreté sont les priorités, tout comme le respect des horaires stricts fixés par les contrats – même les célébrités doivent respecter les règles. »











