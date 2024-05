L’agent de sécurité de Cannes se heurte à Yoona après Kelly Rowland et Massiel Taveras

Un agent de sécurité cannois fait une nouvelle fois la Une des journaux.

L’employée qui a affronté Kelly Rowland et Massiel Taveras au Festival de Cannes frappe encore, cette fois avec la star de la K-pop Yoona.

Yoona, 33 ans, était sur le point de poser pour ses photos sur le tapis rouge lorsque l’agent de sécurité l’a arrêtée.

Une vidéo montrait Yoona bloquée par le bras du membre du personnel. X

L’interaction entre la chanteuse devenue actrice et le gardien est devenu viral sur Xanciennement Twitter, ce week-end.

Une vidéo du 19 mai montrait Yoona montant les marches et se tournant pour saluer les fans juste pour que le membre du personnel la bloque avec son bras et la fasse partir.

Yoona débarque sur le tapis rouge de « Horizon : An American Saga » lors du 77e Festival de Cannes. Le Ségrétain/Getty Images

Bien que Yoona n’ait pas réprimandé le garde comme l’a fait Rowland, elle a semblé bouleversée lorsqu’elle a obligé et s’est éloignée.

« On pouvait dire que Yoona était énervée mais elle l’a géré avec grâce et classe. » une personne a écrit du membre Girls’ Generation.

Rowland, de son côté, a été vue pointant son doigt vers l’agent de sécurité au milieu de leur échange houleux du 21 mai.

Le chanteur de Destiny’s Child, 43 ans, s’est confié à The Associated Press à propos de l’incident.

« La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré. « J’ai une limite et je la respecte, et c’est tout. »

Kelly Rowland a apparemment réprimandé l’agent de sécurité sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Événements photo de piscine 03/ipa-agency.net/Shutterstock

Rowland a également déclaré qu’il y avait «d’autres femmes qui ont assisté à ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et qui n’ont pas été grondées, repoussées ou invitées à descendre».

Pendant ce temps, Taveras a été filmé en train de bousculer apparemment le même agent de sécurité. Les non identifiés une huissière est apparue pour la précipiter à l’intérieur, empêchant apparemment la star d’ajuster sa robe blanche avec une traîne ornée d’une image de Jésus-Christ.

Les images montrent la garde utilisant son bras pour bloquer Taveras de la même manière qu’elle l’a fait pour Yoona.

L’actrice et présentatrice de télévision dominicaine de 39 ans a riposté en mettant sa main devant le visage de la femme.

Le même agent de sécurité a semblé bloquer Massiel Taveras sur le tapis rouge. Salade Univers/TikTok

Taveras assistait alors à la première du film français « Le Comte de Monte-Cristo ». Taveras n’a pas directement abordé son incident, mais a félicité Rowland pour la façon dont elle a géré sa situation.

« Reine », a commenté Taveras samedi sur les informations concernant Rowland via Instagram Story. « [We need] respect. »

Au milieu du drame, un membre du personnel non identifié s’est manifesté pour défendre la gardienne.

« Elle était ouvreuse et travaillait sous beaucoup de pression pour faire bouger les gens sur le tapis, afin d’empêcher la foule de s’accumuler », a déclaré un collègue. le courrier quotidien.

« Il n’y a eu ni bousculade, ni bousculade, ni réprimande. La sécurité et la sûreté sont les priorités, tout comme le respect des horaires stricts fixés par les contrats – même les célébrités doivent respecter les règles. »