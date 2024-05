L’agent de sécurité de Cannes retire l’actrice Massiel Taveras du tapis

Il semblerait que l’agent de sécurité qui a eu un échange virulent avec Kelly Rowland sur le tapis rouge du Festival de Cannes soit de retour dans l’actualité.

Images circule sur les réseaux sociaux montre apparemment l’agent de sécurité essayant de déplacer l’actrice dominicaine Massiel Taveras le long de l’escalier du Palais des Festivals, ce qui a finalement conduit Taveras à pousser le garde.

La vidéo publiée sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) montrait Taveras montant le tapis rouge dans une robe blanche comportant une longue traîne sur laquelle était imprimée ce qui semblait être l’image de Jésus. On pouvait voir l’agent de sécurité faire signe à Taveras de se déplacer le long du tapis après avoir déplié la traîne de sa robe.

On pouvait alors voir l’actrice échanger des mots avec l’agent de sécurité tandis que l’agent gardait le bras levé, essayant de la faire monter dans les escaliers. Alors que Taveras s’arrêtait et essayait d’étaler la traîne de sa robe, on pouvait la voir repousser le bras de l’agent de sécurité.

Massiel Taveras au Festival de Cannes le 22 mai 2024.

Andreas Rentz/Getty



Elle a ensuite salué les fans avant que l’agent de sécurité ne relève son bras et n’essaye de la faire quitter le tapis. Taveras a alors semblé la repousser, elle et son bras, avant de lui parler à nouveau avec chaleur.

La nouvelle vidéo arrive quelques jours après que la vidéo de Rowland avec l’agent de sécurité soit devenue virale pendant la Marcello Mio première. Le Mea culpa L’actrice de 43 ans a expliqué l’incident dans une interview accordée à Associated Press lors du gala de l’amfAR à Cannes en France le jeudi 23 mai.

« La femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré au média. « J’ai une limite, et je la respecte, et c’est tout. »

« Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment, et elles n’ont pas été grondées, repoussées ou invitées à descendre », a-t-elle ajouté. « J’ai tenu bon, et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon, mais j’ai tenu bon. »

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à La newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

La vidéo capturée de cet incident montrait l’agent de sécurité tendant un bras pour maintenir Rowland en mouvement, tandis que l’on pouvait voir la star lui parler avec chaleur et la pointer du doigt à un moment donné. Plusieurs personnes accompagnant le chanteur semblaient interférer, mais le gardien continuait de les déplacer le long du tapis.

Plusieurs autres stars ont monté les fameux escaliers au cours de la semaine dernière, notamment Meryl Streep, Sebastian Stan et Furiosa : Une saga Mad Max avec Chris Hemsworth et Elsa Pataky

Le 77ème Festival de Cannes a débuté le 14 mai. Les récompenses du jury, dont la Palme d’Or, seront annoncées par Barbie la réalisatrice Greta Gerwig et d’autres membres, lors de sa cérémonie de clôture le samedi 25 mai.