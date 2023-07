L’agent de sécurité d’Ashes transforme un tacle de rugby sur un manifestant de Just Stop Oil en un incroyable post sur LinkedIn

Un jeune agent de sécurité des Ashes a transformé son tacle sur un manifestant de Just Stop Oil en un incroyable post sur LinkedIn.

Au cours de la première journée du deuxième Test of the Ashes , les manifestants de Just Stop Oil ont couru sur le terrain du Lord et ont tenté de vandaliser le guichet avec de la poudre orange.

4 Finlay Andrews a taclé un manifestant aux Ashes Crédit : Getty Images – Getty

Cependant, avant qu’ils ne puissent se rapprocher, ils ont été abattus par la sécurité – ainsi que par le gardien de guichet anglais Jonny Bairstow.

L’un des gardes de sécurité, Finlay Andrews, a depuis utilisé pleinement son impressionnant tacle de rugby sur un manifestant – en le transformant en un post LinkedIn.

Andrews a partagé une photo de son tacle sur le site de médias sociaux, admettant que « ce n’était pas dans la description de poste » lorsqu’il s’est inscrit pour « quelques quarts de travail chez The Ashes ».

Faisant référence à ses compétences en matière de sécurité, il a décrit ses caractéristiques comme un entretien d’embauche en se décrivant comme « inflexible face au défi » et « disposé à se précipiter dans l’incertitude ».

Il a écrit: « J’ai pensé que je me présenterais à ceux qui auraient vu cette photo circuler.

« Je suis à peu près sûr que ce n’était pas dans la description de poste lorsque je me suis inscrit pour quelques quarts d’accueil à The Ashes cet été alors que je cherchais un autre type de rôle de ‘coureur’.

« Au-delà du terrain, voici ce que cet instantané dit de moi, espérons-le :

Inébranlable face au défi

Prêt à sprinter dans l’incertitude

Entièrement engagé dans la tâche à accomplir

S’adapte rapidement à de nouveaux environnements

Approche proactive lorsque des situations inattendues surgissent

4 Les manifestants de Just Stop Oil ne sont jamais arrivés au guichet 1 crédit

4 Et cela a conduit à cet incroyable post LinkedIn Crédit : Linkedin

« En tant que jeune diplômé, je cherche avec impatience à utiliser cette énergie et à me concentrer sur toutes les opportunités dans l’industrie de la production et des médias !

« Si votre équipe pouvait utiliser quelqu’un qui n’a pas peur de plonger, j’aimerais absolument me connecter et apprécier toute nouvelle connexion, conversation ou opportunité ! »

Andrews a étudié l’histoire ancienne à l’Université de Reading mais a l’ambition de travailler dans le monde des médias.

Et sa publication sur LinkedIn est tout à fait pertinente, faisant la lumière sur ses talents de joueur de rugby au cricket.

Il a déjà été largement plébiscité par les utilisateurs de LinkedIn avec déjà plus de 2 500 likes.

Les manifestants de Just Stop Oil ont tenté de perturber plusieurs événements sportifs ces derniers temps.

En plus d’essayer de percer sur le terrain du Lord mercredi, il y a également eu un moment choquant au billard où un manifestant a réussi à monter sur la table du Creuset et à la recouvrir de poudre orange.

Il poursuit les ambitions de l’éco-groupe d’essayer de forcer le gouvernement à adopter des politiques radicales en matière de changement climatique.

4 Bairstow a sorti un manifestant du terrain Crédit : Getty

L’incident de Lord’s a également vu Bairstow soulever l’un des manifestants hors du terrain dans des scènes remarquables.

S’ils avaient atteint le guichet de Lord’s, il aurait été probable que la journée aurait pu être abandonnée.

La peinture orange aurait ruiné le guichet pour les quilleurs tandis que le personnel a révélé que c’était le seul terrain qu’ils avaient prêt.