L’agent de sécurité d’Amitabh Bachchan se bat avec des photographes, la furieuse Jaya appelle les paps “intrus”

Amitabh Bachchan et son fils Abhishek sont connus pour être des célébrités favorables aux médias, cependant, l’épouse de Sr Bachchan, Jaya Bachchan, et même les gardes de sécurité de l’acteur ne sont pas cordiaux avec les micros et les caméras. A l’occasion de Diwali, les paparazzi se sont réunis autour du bungalow de la star de Jhund, Pratiksha, Juhu, pour capter l’ambiance festive et les visuels de la maison de la mégastar de Bollywood.

Pendant que les papas faisaient leur travail pour capturer les images, l’un des gardes de sécurité de la star s’est disputé avec les photographes. Le gars de la sécurité repoussait les paps de faire irruption plus près de la porte de la maison et des murs d’enceinte. Les médias ont averti le garde de ne pas les repousser, mais ce dernier est devenu agressif lorsque Bachchan est arrivé à la maison avec sa famille dans leur voiture. La star de Bhootnath était assise sur le siège avant, tandis qu’Abhishek conduisait la voiture. La bagarre entre le personnel de sécurité et les médias a été filmée. Dans la vidéo publiée par Viral Bhayani, on peut voir comment le staff de l’acteur a interrompu les médias, et comment les photographes ont réagi.

Eh bien, ce n’est pas tout. Plus tard, Jaya Bachchan, qui n’aime pas la culture paparazzi, est sortie de la maison et a éclaté en criant après les paparazzis. Le comportement furieux de Mme Bachchan et ses paroles ont été enregistrés par les paps. Jaya a qualifié les photographes de presse d'”intrus”.

Dans l’épisode le plus récent de Limelight & Lemons de son podcast What The Hell, Navya Jaya a révélé qu’elle ne l’aime pas et méprise “les personnes qui interfèrent dans votre vie personnelle” dans une conversation avec sa petite-fille Navya Naveli Nanda.

Parlant des trolls, Jaya a déclaré: “Si les gens vont gagner leur vie en mettant tous mes discours de colère sur YouTube, Instagram et Twitter, je m’en fous. Je m’en fous. Vous avez une opinion sur eux personnellement, vous J’ai une opinion sur le travail qu’ils font, je comprends. Vous le critiquez, vous le coupez en morceaux, j’accepte. Vous pouvez dire : “C’est une mauvaise actrice, une mauvaise parlementaire”, mais vous n’avez pas à vous asseoir sur mon caractère personnel. “Elle ne sait que se mettre en colère”. En colère contre quoi ? Tu t’immisces, interfère avec moi quand je marche quelque part, tu me prends en photo. Pourquoi ? Ne suis-je pas un être humain ?” Côté travail, Amitabh Bachchan sera ensuite vu à Uunchai.