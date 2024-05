L’agent de sécurité cannois grondé par Kelly Rowland se fait bousculer par l’actrice Massiel Taveras

Films





L’agent de sécurité du Festival de Cannes, qui a reçu une réprimande publique de la part de Kelly Rowland, s’est retrouvé impliqué dans un autre échange houleux en début de semaine.

L’actrice dominicaine Massiel Taveras a été surprise en train de bousculer l’employée après avoir gravi les marches rouges où elle tentait de montrer sa robe et sa longue traîne, qui présentait une image de Jésus-Christ.

On ne sait pas exactement ce que Taveras a dit à l’agent de sécurité, mais un vidéo désormais virale a capturé l’interaction tendue entre les deux.

Taveras, 39 ans, était visiblement agitée par la gardienne qui semblait l’empêcher d’ajuster son train et de s’arrêter pour poser pour les photographes.

Une fois en haut des escaliers, l’actrice a fait un dernier signe de la main à la foule avant de repousser l’agent de sécurité qui l’avait touchée en tentant de la faire entrer dans le bâtiment.

Kelly Rowland semblait avoir un échange similaire avec le même agent de sécurité alors qu’elle parcourait le tapis rouge avant la première de « Marcello Mio ».

L’ancienne membre des Destiny’s Child, 43 ans, a été vue avec son doigt levé devant le visage de la femme alors qu’elle semblait réprimander le garde.

Le même membre du personnel semblait également faire sortir Rowland du tapis rouge et l’éloigner de la foule et des photographes.

Un lecteur labial expert avait précédemment déclaré à Page Six que la chanteuse de « Motivation » aurait dit à la travailleuse de regarder comment elle lui parlait.

« Ne me parle pas comme ça. Ne me parle pas comme ça », a-t-elle crié à plusieurs reprises à la femme. « Tu n’es pas ma mère. Je t’ai dit de ne pas me parler comme ça.

Rowland a ensuite parlé de l’incident lors d’une interview avec AP News jeudi.

« Cette femme sait ce qui s’est passé. Je sais ce qui s’est passé », a-t-elle déclaré alors qu’elle assistait au gala annuel de l’amfAR Cinema Against AIDS à Cannes. « J’ai une limite et je la respecte. »

Rowland a également fait allusion au fait que la race était un facteur dans l’incident.

« Il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment et elles n’ont pas été grondées, ni repoussées, ni invitées à descendre », a poursuivi Rowland.

«J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon.











