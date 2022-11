L’agent de sécurité britannique David Ballantyne Smith, qui a transmis des secrets à la Russie, plaide coupable à des accusations d’espionnage | Nouvelles du Royaume-Uni

Un agent de sécurité de l’ambassade britannique à Berlin a plaidé coupable d’avoir enfreint la loi sur les secrets officiels après avoir passé au moins 10 mois à espionner pour les Russes.

David Ballantyne Smith, 58 ans, a été pris dans une opération d’infiltration et arrêté par la police allemande près de son domicile à Potsdam le 10 août de l’année dernière.

Smith, originaire de Paisley près de Glasgow, a transmis des secrets à l’attaché militaire russe, y compris des détails sur les activités, les identités, les adresses et les numéros de téléphone de divers membres de l’ambassade.

L’information aurait été destinée à être utile à un ennemi, à savoir l’État russe.

Dans des conversations, il aurait déclaré qu’il détestait le Royaume-Uni et l’Allemagne et aurait exprimé sa colère face au flottement du drapeau arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+.

La police a découvert dans son appartement 800 euros en liquide introuvables, ainsi que des e-mails et des documents portant la mention “secret”, apparemment prêts à être transmis aux Russes.

Smith a finalement été arrêté après avoir été contacté par quelqu’un qui, selon lui, travaillait pour le renseignement militaire russe, le GRU.

À Old Bailey, le 4 novembre, Smith a plaidé coupable à huit des neuf chefs d’accusation en vertu des lois de 1911 et 1920 sur les secrets officiels.

Les restrictions de signalement ont été levées vendredi lorsque l’accusation a décidé de ne pas poursuivre l’accusation restante.

Smith travaillait à l’ambassade de Berlin comme agent de sécurité depuis environ huit ans.

Selon les accusations portées contre lui, Smith a communiqué avec le général de division Sergey Chukhurov, l’attaché militaire russe à l’ambassade de Russie à Berlin, entre le 31 octobre et le 1er décembre 2020.

Une lettre a été envoyée contenant un certain nombre de documents et d’images de laissez-passer de sécurité de l’ambassade britannique à Berlin.

Il avait été posté à proximité de l’adresse du domicile de Smith, et l’analyse de l’écriture manuscrite a conclu plus tard qu’il y avait un fort soutien que Smith avait écrit l’adresse et l’enveloppe.

Entre le 31 octobre 2020 et le 10 août de l’année dernière, il a recueilli des éléments classés “secrets”, relatifs au fonctionnement et à l’aménagement de l’ambassade britannique à Berlin et aux activités de l’ambassade.

Le 5 août de l’année dernière, il a été capturé par vidéosurveillance secrète dans le kiosque de sécurité de l’ambassade, regardant le système de vidéosurveillance et filmant des images d’une personne appelée “Dmitry”.

A 20h45, le matériel le surprend en train de se dire : « Ça ira. J’aurai le reste demain.

Il est revenu le lendemain lorsqu’il a de nouveau été capturé sur la vidéosurveillance secrète en train de filmer des sections particulières du système de l’ambassade, capturant à nouveau Dmitry sur les images.

Le même jour, il a communiqué à l’ambassade des informations “à une personne” sur des travaux de réfection du bâtiment.

Le 9 août, Smith a été contacté par une personne qu’il croyait être un membre du GRU et lui a fourni des informations sur l’ambassade.