L’agent de Scarlett Johansson critique Disney pour avoir répondu au procès

Scarlett Johansson assiste à la Vanity Fair Oscar Party 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts le 09 février 2020 à Beverly Hills, Californie.

Vendredi, l’agent de puissance de la star de « Black Widow » Scarlett Johansson a critiqué Walt Disney pour avoir accusé l’acteur de « mépris insensible » pour les dangers de Covid-19 pour le public cinéphile.

Bryan Lourd, qui est coprésident du géant des agences de talent CAA, a également suggéré que Disney ne jouait pas franc jeu en révélant publiquement le salaire de 20 millions de dollars de Johansson pour le film Marvel Entertainment. Ce chiffre n’avait pas encore été partagé publiquement.

Lourd a déclaré que la réponse de Disney au procès de Johansson était « une tentative de la faire apparaître comme quelqu’un d’eux et je sais qu’elle n’est pas ».

Le commentaire de Disney est intervenu quelques heures après que la star de « Black Widow » a déposé une plainte contre la société jeudi, affirmant qu’elle avait rompu son contrat lors de la sortie du film sur son service de streaming Disney + en même temps qu’il faisait ses débuts dans les salles.

« Il n’y a aucun mérite à ce dépôt », a déclaré Disney. « Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19. »

Johansson, comme de nombreux vétérans de Marvel, dont Robert Downey Jr., a négocié pour qu’un pourcentage des recettes au box-office soit ajouté à son salaire. Cela est devenu de plus en plus courant avec les films Marvel Cinematic Universe en raison de leurs antécédents théâtraux.

L’actrice nominée aux Oscars a joué le rôle de Natasha Romanoff dans huit films Marvel, qui ont collectivement rapporté plus de 10,5 milliards de dollars de recettes au box-office mondial au cours de la dernière décennie.

Seulement huit des 24 sorties en salles de Marvel ont rapporté moins de 700 millions de dollars dans le monde. Et seulement trois ont obtenu moins de 400 millions de dollars. En moyenne, ces films de franchise rapportent près d’un milliard de dollars dans le monde au cours de leurs sorties en salles.

Jusqu’à présent, « Black Widow » a récolté 150 millions de dollars au cours de ses trois premières semaines dans les salles et un peu plus de 300 millions de dollars dans le monde. Son week-end d’ouverture national de 80 millions de dollars reste le chiffre d’ouverture le plus élevé de tous les films sortis après mars 2020, lorsque de nombreuses restrictions liées à la pandémie de Covid ont frappé.

La sortie en streaming du film a réduit les bénéfices au box-office, bien que Disney ait rapporté que « Black Widow » avait généré 60 millions de dollars de ventes sur Disney + lors de son week-end d’ouverture. La société n’a pas partagé d’informations supplémentaires sur les performances numériques du film. Les experts du divertissement ont également blâmé le piratage généralisé du film pour sa baisse constante de ses performances depuis sa sortie.

Alors que la décision de Disney de mettre « Black Widow » sur Disney + et dans les cinémas le même jour et à la même date était une décision stratégique basée sur les pressions pandémiques, il est aurait coûté à Johansson plus de 50 millions de dollars, Le Wall Street Journal a rapporté jeudi.

Le procès de Johansson affirme que l’actrice a tenté de renégocier avec Disney après avoir découvert que le film ne sortirait pas exclusivement en salles, mais le studio n’a pas répondu.

