L’agent de Pune chante une interprétation émouvante de ‘Desh Mere’ laissant Desis impressionné

La police de Pune utilise souvent les médias sociaux pour sensibiliser à plusieurs sujets, ce faisant, elle est également connue pour sauter sur les tendances virales pour se connecter avec les civils. Dans un geste amical, le département a récemment partagé une vidéo de l’un de ses constables Sagar Ghorpade. Si l’officier de service public veille à la sécurité des civils dans la ville, il est aussi un chanteur exceptionnel. Le département de police de Pune a permis à l’officier d’utiliser son passe-temps pour inculquer le patriotisme dans l’esprit des gens.

Le lundi 10 octobre, la page Twitter de la police de Pune Shahar a partagé une vidéo de Sagar Ghopade chantant une douce interprétation de la chanson patriotique Desh Mere. Dans le clip, le flic se tenait devant un micro d’enregistrement et chantait le refrain de la chanson. Tout en partageant la vidéo, le département de police de Pune a ajouté une légende en marathi qui affirmait : “Il n’y a pas besoin d’une journée spéciale pour dédier une chanson au pays”. Le département a ensuite présenté des civils au flic, “Desh mere magnifiquement chanté par notre agent de police de Pune, Sagar Ghorpade.” Regardez la vidéo ci-dessous :

देशाप्रती गाणे समर्पित करण्यासाठी विशेष दिवसाची गरज भासत नाही..🇮🇳 ‘Desh mere..’ magnifiquement chanté par notre #PunePolice Le gendarme Sagar Ghorpade ..#MondayMotivation pic.twitter.com/7eszAGf9f8 — पुणे शहर पोलीस (@PuneCityPolice) 10 octobre 2022

Dès que le clip a fait surface en ligne, il est devenu viral dans la ville. Avec plus de 7 000 vues, la vidéo a accumulé une abondance d’éloges pour le service de police. Un utilisateur a écrit : « Belle voix et belle chanson », un autre a ajouté : « C’est très beau.

C’est très beau ❤️ – Shraddha Khupse (@sskhupse) 10 octobre 2022

Belle voix

N

Belle chanson —Reena (@Reena45578175) 10 octobre 2022

Excellente très belle voix. – Jai Prakash Singh (@ Jp54jp54) 12 octobre 2022

À l’origine, Desh Mere figurait dans la tracklist du film de guerre vedette d’Ajay Devgn et de Sonakshi Sinha, Bhuj: The Pride of India. Avec la voix soul du chanteur Arijit Singh, Desh Mere est composé par Arko. Les paroles de la chanson patriotique ont été données par Manoj Muntashir qui explique comment la bravoure peut devenir l’armure de n’importe qui, menant vers la victoire. C’est un hommage à ceux qui ont péri pour leur pays en respectant son sol plus que leur vie. Bhuj: The Pride of India est sorti en août de l’année dernière.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici