Il semble que Mike « La situation » Sorrentino a besoin de craquer sur son travail bénévole ordonné par le tribunal.

Selon des documents judiciaires obtenus par E! News, le juge de l’affaire de la star de télé-réalité a émis un avertissement écrit le mardi 8 décembre en raison du non-respect par Mike de son service communautaire. La paperasse montre que Mike n’a accompli que 18 heures sur les 500 requises après sa libération de prison en septembre 2019 après avoir purgé huit mois pour évasion fiscale.

Le rapport indique que son agent de probation a continuellement rappelé à The Situation de travailler pour terminer son service communautaire et a suggéré des organisations dans sa région qui satisferaient aux exigences, y compris Toys for Tots ou aider à son église.

L’officier a également déclaré qu’elle s’était connectée avec l’avocat de la star, qui avait tenté de faire en sorte que Mike remplisse ses heures. Selon les documents, la personnalité de MTV, âgée de 38 ans, devait aider une organisation en août, mais ne s’est pas présentée en raison des préoccupations entourant le COVID-19.

« Le bureau de probation a rappelé à Sorrentino, à presque chaque interaction, de trouver un lieu pour les travaux d’intérêt général, y compris les services qui pourraient être effectués à domicile; cependant, il n’a pas fait suffisamment d’efforts pour tenir compte des heures », lit-on dans les documents, le bureau demandant que Mike comparaisse devant le tribunal pour une audience sur le statut.