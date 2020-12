Mino Raiola a officiellement confirmé que le temps de Paul Pogba était terminé à Manchester United.

Le super agent, qui était à l’origine du transfert de 89 millions de livres sterling de Pogba à Old Trafford depuis la Juventus en 2016, a déclaré à Tuttosport: « Je peux dire que c’est fini pour Paul Pogba à Manchester United. »

Raiola n’a pas confirmé si le vainqueur de la Coupe du monde envisagera de quitter Man United lors du mercato de janvier, ou s’il restera jusqu’à la fin de la saison.

Il n’a pas non plus confirmé sa destination la plus probable, bien que le Real Madrid et la Juventus soient depuis longtemps liés à un déménagement pour le Français.

Pogba a fait 13 apparitions dans toutes les compétitions pour les Red Devils cette saison, mais a admis plus tôt dans la campagne qu’il avait des difficultés au club.

S’exprimant avant la trêve internationale, le joueur de 27 ans a déclaré à RTL France: « C’est une période que je n’ai pas connue auparavant dans ma carrière, car j’ai l’habitude de jouer tout le temps et de rentrer dans mon rythme, donc cela a soudainement changé.

«Je sens que je vais progressivement y revenir maintenant. Je redécouvre ma forme. C’est le genre de performance que j’ai besoin de produire et je dois le faire de manière cohérente.

« [The international break] c’est comme une fenêtre qui s’ouvre. C’est une bouffée d’air frais lorsque vous venez ici. Nous avons une équipe vraiment fantastique. Quand nous venons ici, nous sommes tous heureux.