Les responsables de la livraison, ces derniers temps, ont fait la une des journaux pour leur dévouement ainsi que leurs efforts hors du commun. Lors du récent incident, un agent de livraison est devenu une incarnation de l’humanité en aidant un couple de personnes âgées à “entrer en contact avec leur cher fils” à Secunderabad. Un utilisateur de Twitter Saikiran Kannan, dans un fil, a raconté l’incident qui devient maintenant viral sur Internet. D’après la série de tweets, un couple de personnes âgées, également un parent éloigné de Saikiran, avait demandé de l’aide à sa mère lorsqu’ils n’ont pas pu contacter leur fils pendant quelques jours.

Il écrit : « La nuit dernière, un parent éloigné de ma mère (un vieux couple) l’a avisée de ne pas pouvoir joindre leur fils (appelons-le Mr X) qui vit seul à Secunderabad. Monsieur X ne répondait plus à son téléphone depuis quelques jours. Le vieux couple a partagé l’adresse de sa maison.

“Étant donné qu’il était très tard un dimanche soir”, Kannan a déclaré que sa mère avait commandé des biscuits et des jus de fruits à livrer chez M. X. L’idée était de surveiller l’enfant et de s’assurer qu’il était sain et sauf. Une plainte à la police était évidemment leur prochaine option.

L’agent de livraison s’est rendu dans la région pour découvrir que l’adresse donnée était erronée. Malgré ses recherches, il n’a pas été en mesure de localiser la maison, après quoi la mère de Kannan a demandé au livreur de garder les articles pour lui et l’a remercié pour ses efforts.

Dans un tweet de suivi, Kaanan a raconté comment sa mère avait demandé au vieux couple de partager les contacts de certains amis proches de M. X pour obtenir plus d’informations sur l’endroit où il séjourne. Et heureusement, elle a obtenu l’emplacement exact de l’enfant sur Google Maps.

La mère de Kannan, qui avait enregistré les coordonnées du livreur, l’a rappelé pour vérifier s’il pouvait visiter le nouvel emplacement. L’agent a eu la gentillesse de dire qu’il le ferait à la fin de sa livraison actuelle. Au bout de 30 minutes, le livreur a appelé la mère de Kannan en disant qu’il se tenait devant l’appartement de M. X.

Une fois la porte ouverte, il passe le téléphone à Monsieur X et il s’avère qu’il a eu un accident il y a quelques jours, à la suite duquel il était sous forte médication. Le fils ne voulait pas que ses parents s’inquiètent et évitait donc leurs appels, a expliqué Kannan dans une série de tweets.

L’agent de livraison Swiggy, qui a été identifié comme Srinath Srikanth, a remis les marchandises que la mère de Kannan avait commandées pour M. X. Émue par le geste et les efforts du livreur, sa mère a transféré une certaine somme sur le compte GPay de l’exécutif. “L’humanité est bel et bien vivante dans notre société”, a ajouté Kannan.

La plateforme de livraison de nourriture n’a pas tardé à réagir. Ils ont loué la détermination et la vivacité d’esprit de la mère de Kannan ainsi que “le sens de la responsabilité communautaire affiché” par leur partenaire de livraison.

De tels incidents restaurent définitivement notre foi en l’humanité.

