L’agent de livraison d’Amazon laisse une “critique de film” inattendue avec une commande de DVD, la publication devient virale

Il y a très peu de films sur lesquels les gens trouvent un package complet. D’un scénario captivant et d’un régal visuel à d’excellentes bandes sonores. Le film d’animation japonais à succès Your Name était certainement tout cela et plus encore pour les personnes qui sont tombées dessus. Ce livreur Amazon y croyait aussi. Lorsqu’un utilisateur de Reddit a commandé le DVD, il ne s’attendait pas à recevoir une critique. Mais l’agent de livraison a eu la gentillesse de leur faire savoir que “le film était bon”. L’utilisateur a partagé un cliché du DVD et la critique écrite dessus, sur la communauté légèrement intéressante de Reddit.

Jetez-y un œil ici :

Si la communauté Reddit pouvait s’entendre sur une réaction à propos du film, c’est que la plupart d’entre eux ont pleuré en le regardant. Plusieurs ont même partagé ce que d’autres films d’animation ont eu le même impact sur eux. D’autres ont simplement appelé Your Name leur film préféré de tous les temps. Un utilisateur de Reddit a écrit : « Je viens de revoir le film pour la deuxième fois. L’histoire est magnifique, mais je tiens également à souligner que c’est aussi visuellement un régal.

“Je l’ai regardé il y a environ un mois et je l’ai beaucoup apprécié. Mon père n’est pas un fan d’anime mais il apprécie une bonne histoire, alors je lui ai acheté ça comme cadeau pour voir s’il l’apprécierait aussi », a lu un commentaire.

“J’ai regardé ça dans l’avion et tout le monde autour de moi était inquiet alors que je pleurais horriblement dans mon siège étroit dans l’allée”, a commenté un autre utilisateur.

Your Name or Kimi no Na Wa est sorti en 2016. L’anime fantastique romantique tourne autour de la vie de Mitsuha Miyamizu et Taki Tachibana. Leurs actions commencent bientôt à avoir un impact dramatique sur la vie de chacun. Il a ensuite remporté le LAFCA Animation Award en 2016 et le Best Animated Film by Mainichi Film Awards en 2017 et a également remporté le Grand Prize Award au 20th Japan Media Arts Festival.

