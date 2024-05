L’agent de l’ailier de Crystal Palace, Michael Olise, suspendu six mois par la FA

L’agent de l’ailier de Crystal Palace Michael Olise a été banni pendant six mois pour avoir enfreint les règles concernant un futur transfert du joueur alors qu’il était à Reading en 2019.

Olise est diplômé de l’académie des Royals et a signé son premier contrat professionnel en 2019.

Le joueur de 22 ans a marqué 10 buts pour Palace cette saison et a été lié à un départ de Selhurst Park, le club imposant un prix de 60 millions de livres sterling au joueur.

Reading a été condamné à une amende de 200 000 £ pour sa part dans cette infraction, tandis que le directeur général du club de l’époque, Nigel Howe, a été suspendu pour 12 mois et condamné à une amende de 5 000 £ par une commission de réglementation indépendante.

L’interdiction de Tweneboah entre en vigueur le 4 octobre 2024 – ce qui signifie qu’il peut encore négocier tout transfert potentiel pour Olise cet été – et il a été condamné à une amende de 15 000 £.

Le chef des opérations football de Reading, Michael Gilkes, et la secrétaire du club, Sue Hewett, ont été avertis de leur conduite future en raison de leur implication dans cette affaire.

Reading a terminé la saison dernière 17e en League One

« Tous les clubs sont extrêmement vulnérables à la perte de joueurs talentueux qu’ils ont passé de nombreuses années à nourrir et à développer », a déclaré le communiqué. » a déclaré le communiqué.

« Cela reste un défi de naviguer et de négocier de tels accords dans le meilleur intérêt du club de football et de ces jeunes joueurs.

« À cette occasion, la conduite du club n’a pas été à la hauteur des normes élevées avec lesquelles nous opérons habituellement, et le club s’engage à garantir que cela ne se reproduise plus.

« Nigel, Sue et Michael ont chacun travaillé et représenté le Reading FC de manière exemplaire pendant plus de 20 ans. Il n’y a eu aucun antécédent d’infraction, ni aucun depuis. »