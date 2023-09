L’agent de la GRC Rick O’Brien est mort et 2 agents blessés dans une fusillade à Coquitlam

Const. de la GRC Rick O’Brien a été tué par balle et deux policiers ont été blessés alors qu’ils exécutaient un mandat de perquisition à Coquitlam, à environ 30 kilomètres à l’est de Vancouver, vendredi matin.

O’Brien, 51 ans, était un agent décoré du détachement de Ridge Meadows et il a récemment célébré sept années de service. Il laisse derrière lui une femme et des enfants.

« C’est un jour extrêmement difficile et tragique », a déclaré le sous-commissaire Dwayne McDonald, commandant de la GRC en Colombie-Britannique, lors d’une conférence de presse.

« L’agent O’Brien a montré l’exemple. Il avait un grand sens de l’humour, il était très respecté par ses pairs et il était aimé dans sa communauté », a déclaré McDonald.

O’Brien a succombé à ses blessures sur les lieux après avoir été soigné par les premiers intervenants, a déclaré McDonald.

Un policier et le suspect restent à l’hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger. L’autre policier a été soigné pour des blessures légères et relâché.

REGARDER | Agent de la GRC tué en service :

Un agent de la GRC tué par balle à Coquitlam Const. de la GRC Rick O’brien, 51 ans, a été tué alors qu’il exécutait un mandat de perquisition à Coquitlam, à l’est de Vancouver. Deux autres policiers et le suspect ont été blessés.

L’Équipe indépendante d’enquête sur les homicides enquête sur la mort du policier et sur les blessures des deux autres policiers. Le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO) mène une enquête parallèle sur les actions de la police.

L’IIO a déclaré que la GRC de Ridge Meadows exécutait un mandat de perquisition dans une résidence près de Pinetree Way et Glen Drive, dans la banlieue de Vancouver, lorsque l’incident s’est produit.

« Pendant leur séjour, les policiers présents se sont livrés à une altercation avec un homme qui a fait plusieurs blessés parmi les policiers et l’homme a été abattu », indique le communiqué.

Un important déploiement d’intervenants d’urgence, dont des policiers en tenue tactique, a été aperçu dans le pâté de maisons 2900 de Glen Drive vers 11 heures (heure du Pacifique).

Regarder | Témoignage oculaire du blessé et du suspect : Des témoins oculaires décrivent un incident policier à Coquitlam Carley Hodges et Tracy Joseph ont déclaré avoir vu deux hommes blessés et une personne menottée.

Le témoin oculaire Carley Hodges a déclaré que lorsque la police a commencé à arriver sur les lieux, elle a vu un policier qui boitait et saignait de la jambe.

« Il portait un garrot. Quelqu’un a été emmené dans une ambulance et ils faisaient des compressions thoraciques. Et quelqu’un menotté en sous-vêtements a été emmené. Et puis [there were] des flics venant avec des boucliers anti-émeutes, des béliers et des fusils », a déclaré Hodges.

McDonald a déclaré que la GRC avait envoyé ses plus sincères condoléances à la famille d’O’Brien.

« La famille de la GRC est vidée », a déclaré McDonald dans un communiqué de presse. « Nous ne sommes qu’à quelques jours du monument commémoratif des forces de l’ordre de la Colombie-Britannique, à Victoria, qui rend hommage à nos défunts. »

O’Brien est né à Ottawa et s’est joint à la GRC en 2016. Il a entièrement servi à Ridge Meadows, où il a reçu un prix pour bravoure peu de temps après avoir rejoint le détachement.

Wendy Mehat, surintendante responsable du détachement de Ridge Meadows, a décrit O’Brien comme un officier exceptionnel et travailleur.

Elle a déclaré qu’O’Brien aimait visiter les écoles et soutenir son détachement par le biais de campagnes et d’événements sportifs.

« La perte de Rick sera profondément ressentie par sa famille, ses collègues et la communauté », a déclaré Mehat.

« Sa mort est insensée et déchirante. Il est simplement allé travailler aujourd’hui et a été tué en accomplissant son devoir et en assurant la sécurité de sa communauté. »

Des agents de la GRC à Maple Ridge rendent hommage au const. Rick O’Brien qui a été tué alors qu’il était en service. (Soumis par Curtis Kreklau)

Un cortège funèbre pour O’Brien a quitté la scène du crime à Coquitlam vendredi soir, s’est dirigé vers Maple Ridge et est arrivé à Abbotsford.

Le maire de Coquitlam, Richard Stewart, a qualifié cette journée de tragique et d’horrible.

« Nous déplorons énormément cette perte insensée », a déclaré Stewart. « Nos pensées vont à la famille, aux amis, aux collègues et aux collègues d’un officier qui s’est rendu au travail ce matin dans l’espoir d’aider, et dont la vie et la carrière ont été écourtées. »

Un cortège de voitures va de la scène du crime à Coquitlam à Abbotsford après Const. Rick O’Brien a été tué en service. (Soumis par Curtis Kreklau)

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a présenté ses condoléances lors d’une conférence de presse vendredi.

« L’agent O’Brien était une personne dévouée à la protection du public et de nos communautés », a déclaré le ministre Farnworth.

« Une personne dont la famille, les amis, les proches, les collègues, les espoirs et les rêves ont été tragiquement interrompus par un acte de violence insensé. »