L’agent de bord est assis sur le sol et réconforte le passager tout au long du voyage

A l’heure où plusieurs vidéos de prises de bec ou de mésententes entre passagers et hôtesses de l’air circulent sur internet, un membre d’équipage s’est emparé de la vedette pour avoir réconforté une femme en détresse sur un vol. Le préposé, Floyd Dean-Shannon, a aidé une passagère qui était nerveuse à l’idée de voler. La femme était à bord du vol Charlotte-New York de Delta, lorsqu’elle a eu les larmes aux yeux de nervosité. C’est alors que Floyd, dans le but de la réconforter, s’est assis par terre à côté d’elle et lui a tenu la main tout au long du voyage.

L’incident a été révélé après que l’un des passagers du même vol, Molly Simonson Lee, a laissé tomber une photo de Floyd accordant toute son attention à la femme. Dans la légende, Molly a révélé qu’en montant à bord du vol, la femme était visiblement terrifiée. Par conséquent, pour la calmer, Floyd a expliqué “chaque son et chaque bosse”, tout au long du voyage. De plus, lorsque la femme était submergée par la peur, Floyd s’est assuré de lui accorder toute son attention. Dans l’image désormais virale, Floyd peut être vu assis sur le sol, tout en tenant la main de la femme en détresse, avec sa gauche et une boisson dans sa main droite. La photo montre Floyd, regardant dans les yeux de la femme, pour lui faire réaliser qu’elle est en sécurité.

Tout en partageant la photo, Molly a écrit dans la légende : « Découvrez ce joyau d’hôtesse de l’air qui était sur notre vol de CLT à JFK. Cette femme était si nerveuse à l’idée de voler, alors il a expliqué chaque bruit et chaque bosse et s’est même assis ici en lui tenant la main quand c’était encore trop pour elle. Delta, Floyd Dean-Shannon mérite une augmentation !

Inutile de dire que l’image qui redonne foi en l’humanité devient virale sur Internet. Plusieurs utilisateurs l’ont qualifié de “belle histoire”. Beaucoup ont salué Floyd et l’ont qualifié d ‘”homme bon”. Un utilisateur a commenté: «Merci Monsieur d’avoir pu lui donner la confiance nécessaire pour pouvoir terminer son vol. Beaucoup de gens ont différents stades d’anxiété en vol. Cela peut/peut ne pas être évident. Ce monsieur a capté les signaux et a fait un excellent travail. Un autre a écrit : « Maintenant, c’est le service client ! Quel trésor. J’espère que Delta réalise à quel point ils ont de la chance de l’avoir dans leur équipe. Un troisième utilisateur a écrit : « Tellement rafraîchissant de voir qu’il y a encore de l’AMOUR et de la compassion dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Que Dieu te bénisse!!!”

Jusqu’à présent, la photo a recueilli plus de 12 000 likes et a été partagée plus de 11 000 fois.

