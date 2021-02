L’agent de bord de Kaley Cuoco arrive enfin au Royaume-Uni

Le Flight Attendant de KALEY Cuoco arrive ENFIN au Royaume-Uni.

La série a déjà été diffusée aux États-Unis, mais aujourd’hui, Sky a annoncé que le drame serait disponible sur Sky One et NOW TV à partir du mois prochain.

The Flight Attendant est basé sur le roman du même nom de Chris Bohjalian, auteur à succès du New York Times.

Il suit le personnage de Kaley Cassie Bowden, une hôtesse de l’air qui est aussi une alcoolique imprudente qui boit pendant les vols et dort régulièrement avec ses passagers.

Cependant, sa vie a changé en une nuit lorsqu’elle se réveille dans le mauvais hôtel, dans le mauvais lit, avec un homme mort – sans aucune idée de ce qui s’est passé.

Le spectacle a été un grand succès aux États-Unis et a déjà été remis en service pour une deuxième série.

Plus tôt ce mois-ci, Kaley a été nominée pour un Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie télévisée pour son rôle dans la série.

Kaley, 35 ans, n’a pas pu contenir son bonheur à la nouvelle et a partagé une vidéo de sa réaction émotionnelle sur sa page Instagram.

Elle pouvait être vue sur son lit en train d’écouter les nominés et a immédiatement sangloté après avoir réalisé que son nom avait été appelé, répétant «Oh mon Dieu!

Kaley a joué dans The Big Bang Theory pendant 12 ans – sans un seul prix ou nomination aux Golden Globe, malgré les distinctions reçues par certaines de ses co-stars de l’émission CBS.

Mais les choses ont maintenant changé pour la star, car sa dernière offre HBO Max est également en lice pour un prix dans la catégorie Meilleure série télévisée – Comédie ou comédie musicale.

Kaley est également productrice exécutive de la série et sa société de production s’appelle Yes, Norman – qui est le nom de son chien qui est décédé récemment.

The Flight Attendant sera diffusé à partir du 19 mars sur Sky One et NOW TV.