L’agent d’audience de la Commission POST décide que la suspension de l’agent de Milford doit être levée

MILFORD — La suspension de l’agent de police de Milford Timothy Brennan par une agence d’État a été levée.

Marsha V. Kazarosianun avocat qui a agi comme agent d’audience pour le Commission des normes et de la formation des agents de la paix (POST)a statué vendredi dernier que la suspension de Brennan n’était pas justifiée.

La commission POST avait suspendu Brennan, un ancien sergent de police de Hopkinton, le 15 août, alors qu’elle enquêtait sur ce que Brennan savait des agressions sexuelles qui auraient été commises par l’ancien chef adjoint de la police de Hopkinton, John « Jay » Porter. Lors d’une audience le 30 août, Brennan a fait valoir que la suspension devait être levée.

« Je constate, par prépondérance de la preuve, que Brennan a satisfait à son fardeau de la preuve en démontrant que sa suspension n’est pas justifiée », a écrit Kazarosian dans sa décision.

L’ancien sergent de police de Hopkinton, Timothy Brennan, au centre, photographié avec ses avocats en janvier, a vu sa suspension levée et peut reprendre son travail dans son nouveau rôle d’officier de police de Milford.

On ne sait pas si cela clôture l’affaire Brennan ou si la commission POST prendra d’autres mesures. L’avocat de Brennan, Daniel Fogarty de Sandulli Grace, basé à Bostonn’a pas pu être contacté pour commenter.

Tusino dit que Brennan n’est « rien de moins qu’un gardien et un héros »

Le chef de la police de Milford, Robert Tusino, qui a témoigné en faveur de Brennan, a déclaré qu’il n’était pas sûr de la prochaine étape. Mais Tusino s’est dit satisfait de la décision de Kazarosian.

« Nous étions vraiment ravis », a déclaré le chef de Milford. « Elle (Kazarosian) a confirmé ce que nous disions : il agissait comme un gardien. Il était un protecteur. Il n’est rien de moins qu’un gardien et un héros. »

En février, Brennan a été renvoyé de la Service de police de Hopkinton parce qu’il aurait été au courant des viols présumés commis par Porter, car la victime, aujourd’hui adulte, le lui avait dit en 2017. Brennan a déclaré qu’il n’avait pas signalé les allégations parce que la victime lui avait dit qu’elle ne corroborerait pas l’histoire. Lui et ses avocats ont fait valoir qu’en ne signalant pas les agressions, Brennan avait permis à l’accusatrice de se manifester auprès de la justice. Bureau du procureur du district du comté de Middlesex.

Brennan a témoigné lors de l’audience du POST le 30 août qu’il avait une relation de mentor et de confident avec la victime, et qu’il croyait qu’elle lui racontait ce qui s’était passé dans ce rôle, plutôt qu’en tant qu’agent de police.

« Il n’est donc pas totalement hors de portée de la compréhension raisonnable que Brennan ait pu réagir aux révélations de la victime concernant l’agression en tant que mentor et confident, et non en tant qu’agent des forces de l’ordre », a écrit Kazarosian dans sa décision. « Je ne tire aucune conclusion quant à savoir si c’était ou non une réponse appropriée, compte tenu de sa position en tant qu’agent des forces de l’ordre. Cependant, je considère qu’il s’agit d’une décision raisonnable, bien que peut-être malavisée, mais qui ne crée actuellement aucun risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public. »

L’auditeur note qu’une grande partie de la communauté de Hopkinton n’était pas d’accord avec le licenciement de Brennan

Dans sa décision, Kazarosian a souligné que Brennan n’avait aucun rapport disciplinaire dans son dossier professionnel et que, malgré son licenciement, il avait le soutien des membres de la communauté qui voulaient qu’il garde son emploi. Elle a fait référence à un article du mandat de l’assemblée municipale qui cherchait à le réintégrer dans la police de Hopkinton.

Brennan, a écrit Kazarosian, aurait probablement dû signaler les incidents, mais ils ne justifient pas une suspension.

« Brennan n’a peut-être pas fait le bon choix en gardant le silence, même à la demande de la victime, et même à la lumière de ses protestations selon lesquelles elle prétendrait qu’il mentait et que lui et elle craignaient pour sa sécurité », a écrit Kazarosian. « Je ne tire aucune conclusion à cet égard. Cependant, ces décisions, prises il y a des années, ne mettent pas en cause la santé, la sécurité ou le bien-être du public à l’heure actuelle, de sorte qu’une suspension de sa certification pendant la durée d’autres procédures soit justifiée ou méritée. »

Cet article a été publié à l’origine sur The Milford Daily News : Un officier de la Commission POST décide que la suspension d’un officier de Milford doit être levée