L’agent de Pierre-Emerick Aubameyang a pris un coup sur le patron d’Arsenal Mikel Arteta après que les Gunners aient été battus par Tottenham dimanche après-midi.

Une défaite 2-0 contre leurs rivaux du nord de Londres était la troisième défaite d’Arsenal en quatre matchs et les laisse 15e après leur pire début de saison en Premier League.

Les performances d’Aubameyang ont fait l’objet d’un examen particulier, car il n’a réussi que deux buts en championnat depuis la signature d’un nouveau contrat lucratif de trois ans aux Emirats l’été dernier.

Les difficultés de l’attaquant devant le but sont symptomatiques des problèmes créatifs plus larges d’Arsenal et l’équipe n’a réussi que 10 buts en 11 matchs.

L’agent d’Aubameyang, Kwaku Mensah, a tenu à souligner ce fait alors qu’il se tournait vers les médias sociaux pour viser le manque de créativité d’Arsenal dans le style de jeu d’Arteta.

Mensah a publié une photo d’un Sky Sports graphique montrant l’ampleur alarmante des malheurs d’Arsenal lors de l’attaque, accompagnant l’image Instagram avec les mots: « Si vous créez des chances … »

Les statistiques montrent qu’aucune équipe de Premier League n’a créé moins d’occasions que les 65 d’Arsenal cette saison, alors qu’elles manquent cruellement de buts et d’efforts sur la cible.

Mais Arteta a insisté sur le fait que les buts viendraient alors qu’il parlait après le match, au cours duquel son équipe a tenté 44 centres.