L’agent Carter a fait mieux que Marvel Spycraft qu’une invasion secrète

Il y a quelques mois, j’ai commencé la tâche ingrate de récapituler Invasion secrèteet maintenant, un mois après la série s’est terminée, je suis toujours profondément déçu par la fadeur prévisible de tout cela. Puis, parce que j’ai été pris par un accès de nostalgie et parce que je trouve Hayley Atwell absurdement attirante, j’ai commencé à revoir le autre thriller d’espionnage ancré de Marvel: Agent Carter.

Après avoir terminé la deuxième saison (la série a été annulée sans cérémonie en 2016), je me suis demandé… comment Invasion secrète j’arrive à tellement foutre en l’air que Agent Carterune diffusion télévisée en réseau avec moins d’étoiles, beaucoup moins de battage médiatique et sans $ de l’invasion secrète200 million budget, était mieux écrit, mieux rythmé et plus agréable que la série d’espionnage la plus récente de Marvel ?

Pour un peu de contexte, Agent Carter était une série télévisée Marvel de courte durée qui a duré deux saisons sur ABC de 2015 à 2016. La première saison a vu Peggy Carter, l’agent de Hayley Atwell tente de s’établir au sein du club des garçons de l’organisation d’espionnage d’après-guerre, la Réserve scientifique stratégique (SSR), dans l’espoir d’effacer le nom d’Howard Stark après qu’un marché d’armes ait mal tourné. Il s’agit d’une série dramatique de science-fiction inspirée de l’univers Marvel, mais avec un personnage principal qui n’a aucun pouvoir, Agent Carter gardait les deux talons hauts fermement au sol.

Invasion secrète a été présenté comme « ancré », et malgré le fait que la majeure partie de l’intrigue allait sans aucun doute tourner autour de la question de savoir quoi faire avec le des extraterrestres qui avaient fabriqué clandestinement Terre leur maison dans le ‘ Années 90, je croyais au pitch. Une grande partie des activités d’espionnage combinent informations et opportunités… entre de bonnes mains, la prémisse d’un groupe de Skrulls métamorphes aidant Nick Fury de Samuel L. Jackson à mettre les Avengers en conformité a potentiel. Ce que nous avons eu, cependant, c’est une crise politique mondiale désordonnée, exacerbée par l’orgueil d’un seul homme – exactement le contraire de ce qui se passait. Agent Carter était en train de faire.

À la surface, Agent Carter je n’aurais pas dû travaillé . Il s’agit d’une pièce d’époque mettant en vedette un personnage relativement obscur qui est resté à l’écran pendant moins de 20 minutes. Captain America : le premier vengeur, un film qui avait déjà trois ans ans au moment de la sortie de la première saison. Mais Agent CarterL’intrigue de la première saison de est serrée et ciblée, et le décor, les costumes et même le fait qu’elle comprend un groupe (presque) entièrement nouveau de personnages devient l’un des Agent Carterles plus grandes forces de .

Agent Carter compris ses limites et travaillé avec elles. Il utilisait des ensembles pratiques, limités des effets spéciaux et des chorégraphies de combat incroyablement brutales pour réaliser des cascades fantastiques. Ajoutez à cela un personnage principal convaincant qui était un véritable smokeshow et qui avait une alchimie avec trois personnages à l’écran à un moment donné et vous obtenez la magie de la télévision. La deuxième saison, je l’admets pleinement, n’était pas aussi forte que la première, mais elle a quand même conservé une intrigue solide et convaincante et plus que cela, je soigné. Je voulais voir Peggy botter le cul et prendre des noms, et je me fichais du prochain film dans lequel elle pourrait figurer.

Avec Invasion secrète, les parties les plus fortes du spectacle sont venues des performances. Ben Mendelsohn dans le rôle de Talos et Olivia Colman dans le rôle de Sonya Falsworth étaient exceptionnellement bons dans leurs rôles, et Jackson’s Fury a parfois vécu des moments fantastiques. Mais ces petites parties valaient moins que la somme totale de la série, qui n’a pas réussi à livrer une histoire cohérente, tendue, voire intéressante. Nous- l’auditoire- en savait tout simplement trop.

Agent Carter Je n’ai jamais été pressé de donner chez Peggy secrets. Tout a été retiré lentement, nous donnant de plus en plus de monde au fur et à mesure que nous avancions. C’était rythmé. Cela vient en partie du fait que le MCU était tout simplement plus petit il y a sept ans. Une autre partie de ceci est qu’il y avait deux saisons à remplir, pour un total de 18 épisodes ; Invasion secrète n’a duré que six épisodes au total . Cela s’explique en partie par le fait que l’on ne s’attendait pas à ce que la série ait un grand impact sur les films, en raison de la fonction de la télévision Marvel à l’époque et du fait qu’elle se déroulait au début des années 1950. Agent Carter s’est vu attribuer un jardin clos et il en a profité. Invasion secrète, malheureusement, devait s’insérer dans un MCU plus grand, combler les lacunes entre les films déjà sortis ou en grande partie terminés, et il a souffert pour cette piste. Peut être si Invasion secrète Si nous avions pu sortir des rails du MCU, cela serait allé dans un endroit intéressant.

Le problème avec Invasion secrèteet vraiment le problème qui tourmente toutes les séries télévisées du MCU depuis WandaVision est sorti en 2021, c’est que ces émissions sont les pièces d’un puzzle. Ils ne sont jamais autorisés à montrer l’image complète. Ils ne sont pas autorisés à constituer une histoire complète. Il n’y a pas de fin à aucune de ces séries, juste plus d’accroches que les scénaristes et les réalisateurs peuvent reprendre dans une autre série… pas même, nécessairement, pour que le public puisse le comprendre.

Invasion secrète— et la plupart de ces autres émissions— se sentent à la fois sinueux et inutiles. Il y a du plaisir à explorer de nouvelles histoires d’origine comme Elle-Hulk et Mme Marvel, mais on s’attend toujours à ce que même si vous commencez le voyage d’un nouveau personnage dans une série Marvel, cela finira par aboutir à un film Marvel. C’est un cycle de contenu sans fin qui affaiblit chaque concept, qui prive les scénaristes et les réalisateurs de leurs droits, et qui transforme chaque fin en une douzaine de points d’interrogation sans solution satisfaisante. Invasion secrète est, en fin de compte, un bouche-trou.

Le succès de Agent Carter en tant que série, elle est enracinée dans le fait qu’elle était autorisée à se démarquer du MCU tout en empruntant des jouets dans son bac à sable. C’est f similaire, mais pas plein de E des œufs d’aster, des clins d’œil au public ou des flashbacks. Cela n’aurait aucun impact sur les films et n’aurait que peu ou pas d’effet sur la chronologie sacrée. Il n’avait aucune des considérations des spectacles contemporains et en était plus fort. Invasion secrète avait, sur le papier, tout pour plaire— de grands acteurs, un généreux budget, des tonnes de matériel source— et il a été supprimé. Mais l’univers semble avoir atteint sa capacité maximale, et Disney + émissions de télévision, qui aurait pu être amusant, des rendez-vous expérimentaux dans le jardin Marvel, seront la partie du MCU qui souffrira le plus.

Agent Carter et Invasion secrète sont tous deux diffusés sur Disney+.

