L’agenda et l’héritage de Biden dépendent du Congrès cet été

WASHINGTON – Au cours des quatre prochaines semaines, le président Joe Biden et les dirigeants démocrates du Congrès tenteront de sceller l’héritage de Biden en tant que président transformateur en ouvrant la voie à près de 5 000 milliards de dollars de nouveaux investissements fédéraux au cours de la prochaine décennie, un argent qui pourrait profondément changer le nombre de Les Américains vivent. Mais le succès du plan à deux volets est loin d’être certain, et il pourrait facilement s’effondrer. Pour ce faire, Biden et les dirigeants démocrates doivent gagner le soutien de deux groupes opposés: les républicains sceptiques au Sénat qui ont l’intention de bloquer le programme du président et un caucus démocrate avec un large éventail de points de vue sur le montant que le gouvernement devrait dépenser. pour stimuler l’économie et lutter contre le changement climatique. « Il y a 50 démocrates dans le caucus, je soupçonne qu’il y a 50 points de vue différents », a déclaré le sénateur Bernie Sanders, le socialiste démocrate du Vermont et président du Comité sénatorial du budget qui jouera un rôle majeur dans la conduite du projet de loi des démocrates au Congrès sous le processus de rapprochement budgétaire. Le plan d’infrastructure bipartite et un projet de loi démocrate distinct visant à étendre le filet de sécurité sociale sont cruciaux pour Biden. Ils rempliraient sa promesse de campagne principale d’être un président pour la classe moyenne, et ils serviraient également d’exemple de la façon dont « la démocratie américaine peut offrir » une meilleure qualité de vie que les autocraties. Le président est contre la montre. Plusieurs échéances imminentes au Congrès signifient qu’il s’agit d’un moment décisif pour son ordre du jour. Les États-Unis atteindront un nouveau plafond d’endettement fin juillet ou début août, déclenchant une nouvelle bataille politique. Avant la fin septembre, le Congrès doit également voter sur les projets de loi de dépenses à adopter pour financer le gouvernement. À partir du 9 août, le Sénat devrait être en vacances pour le reste du mois d’août et une grande partie du mois de septembre. Une fois que les projets de loi annuels incontournables seront approuvés, Washington se concentrera sur la campagne pour les élections de mi-mandat de l’année prochaine. Les républicains ont un avantage historique, car le parti du président perd généralement des sièges au Congrès à mi-parcours. Les titulaires démocrates auront besoin de victoires politiques à vendre à leurs électeurs s’ils veulent conserver le pouvoir. L’infrastructure est la deuxième initiative législative majeure de Biden après que le Congrès a adopté un projet de loi d’aide aux coronavirus de 1,9 billion de dollars moins de deux mois après son premier mandat. Le président vise désormais à faire des éléments du plan, notamment un crédit d’impôt pour enfants renforcé et des subventions d’assurance-maladie plus généreuses, des éléments à long terme alors que son parti tente de redéfinir le rôle du gouvernement dans les ménages.

Le Sénat se met au travail

Lundi, les sénateurs sont retournés à Washington pour entamer une période de travail d’un mois, au cours de laquelle le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., prévoit de finaliser, de débattre et d’approuver le cadre d’infrastructure bipartite de 1,2 billion de dollars de Biden. Le projet de loi fera des investissements générationnels dans les transports publics, l’eau potable et l’accès Internet à large bande. Mais il faudra chaque vote démocrate et 10 votes républicains pour franchir l’obstacle des 60 votes d’obstruction systématique au Sénat. Schumer prévoit également d’utiliser le mois prochain pour finaliser et présenter une résolution budgétaire au Sénat, ce qui permettrait aux démocrates d’adopter un projet de loi beaucoup plus important plus tard cette année lors d’un vote de ligne de parti. Les détails de cette facture plus importante sont toujours en cours d’élaboration, tout comme le coût total, qui devrait être au nord de 3 000 milliards de dollars. Les démocrates pourraient annoncer un accord de résolution budgétaire – qui comprendrait un prix global maximum mais pas de politiques spécifiques – dans les prochains jours. Si la facture plus importante attendue est adoptée, les effets se feront sentir pendant des décennies. Le paquet comprendra probablement de l’argent pour l’école maternelle universelle, un collège communautaire gratuit, une assurance maladie élargie, des garderies subventionnées, des congés familiaux et médicaux élargis, de nouveaux logements pour les personnes à faible revenu et des projets d’énergie verte à l’échelle nationale.

S’il est adopté comme l’envisagent les démocrates, le projet de loi marquerait à la fois la plus grande expansion du filet de sécurité sociale depuis des décennies et l’un des efforts les plus radicaux de Washington pour freiner le changement climatique et préparer le pays à ses effets. Lundi, Schumer a dit aux sénateurs d’être prêts à rester à Washington pendant une partie des prochaines vacances d’août afin d’adopter les deux mesures.

La fenêtre se ferme

Le calendrier de Schumer pour les prochaines semaines est extrêmement ambitieux à tous points de vue. Mais d’autant plus qu’aucun des deux projets de loi massifs que les démocrates ont l’intention d’adopter n’a encore été rédigé. Schumer a déclaré que les négociateurs progressaient sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures et pourraient être prêts à le présenter au Sénat dès la semaine prochaine. Le deuxième projet de loi n’a pas besoin d’être finalisé pour venir voter. En tant que résolution budgétaire, elle sera finalement élaborée lors de négociations entre le Sénat et la Chambre. Le calendrier de Schumer reflète une dure réalité: les quatre prochaines semaines offrent aux démocrates leur meilleure – et potentiellement la dernière – chance de mettre en œuvre le vaste programme économique de Biden et de définir son héritage avant que l’attention de Washington ne se porte sur les élections de mi-mandat de 2022. « Le gouvernement fédéral n’a pas fait d’investissement autonome significatif dans les infrastructures depuis des décennies. … L’Amérique a des politiques de soutien familial moins généreuses que tant de nos pairs qui ne sont pas aussi riches que nous », a déclaré Schumer lundi. Il a ajouté plus tard: « Si et quand nous réussissons, les avantages se répercuteront dans tout le pays pour les générations à venir. »

Déjà, il y a des signes de troubles pour les démocrates sur le scrutin en 2022. En juin, un groupe politique pro-Biden a écrit un mémo avertissant les démocrates et la Maison Blanche qu’ils perdaient la guerre des messages avec les républicains pour savoir qui définirait le programme de Biden. « Même parmi les électeurs qui ont une opinion favorable de Joe Biden, il y a un réel manque d’informations sur les détails de l’agenda Biden », a déclaré la note publiée par le groupe de soutien Biden Unite the Country. L’avertissement ajoute une nouvelle urgence au désir des démocrates d’adopter les deux projets de loi dès que possible. Le D-Calif de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, fait encore monter la barre pour le Sénat, insistant pour que la chambre haute adopte les deux mesures, le projet de loi sur les infrastructures et la résolution budgétaire, avant que la Chambre n’examine l’une ou l’autre d’entre elles. Les démocrates détenant une majorité au Sénat également divisé sur la base du vote décisif du vice-président Kamala Harris, chaque sénateur démocrate devra être d’accord pour les deux textes de loi, sinon tout l’effort s’effondrera.

Un trio aguerri

Les manœuvres de Pelosi sont typiques du genre d’expérience qu’elle, Biden et Schumer ont chacun accumulé au cours des décennies de leadership. Républicains et démocrates sont d’accord, s’il y a quelqu’un à Washington qui peut adopter ces deux lois gigantesques avec des majorités à la pointe du rasoir, c’est ce trio. « Les trois dirigeants démocrates sont parfaitement adaptés à ce moment », a déclaré Matt Bennett, vice-président exécutif du groupe centriste démocrate Third Way. « Biden est le négociateur. Il comprend que toutes les parties doivent faire des concessions, et il tient parole », a déclaré Bennett. « Les gens avec qui il a affaire à la fois à gauche et à droite ne sont peut-être pas toujours d’accord avec lui, mais ils lui font confiance. » Par comparaison, a déclaré Bennett, « Schumer est le gardien des chats. Il a le doigt sur le pouls de son caucus, composant tous les jours ses membres abrégés sur son ancien téléphone à clapet. … Et Pelosi est le maître du jeu intérieur. . Elle peut pousser à la fois les modérés et l’extrême gauche à faire ce qu’il faut et à faire aboutir ces accords. » En tant qu’ancien sénateur, Biden a entrepris de négocier personnellement avec certains des sénateurs les plus réticents de son parti. Pour le projet de loi sur les infrastructures, cela signifiait accepter de modérer la demande du sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin que le paquet soit adopté avec les votes républicains. Pour le projet de loi de réconciliation budgétaire, Biden a besoin du soutien du chef de l’aile progressiste du parti : Sanders. Lundi après-midi, Biden et Sanders se sont rencontrés pendant une heure à la Maison Blanche pour discuter de la résolution budgétaire et du projet de loi plus large sur les «infrastructures humaines». « Le président et moi avons eu une très bonne discussion, et je pense que nous venons à peu près du même endroit », a déclaré Sanders aux journalistes par la suite. « Nous voulons voir un projet de loi de réconciliation qui montre aux familles de travailleurs de ce pays que le gouvernement peut et doit travailler pour eux. » Malgré leurs principes communs, la différence entre ce que Sanders pense que le projet de loi devrait coûter et ce que la Maison Blanche voudrait qu’il coûte est de 3 000 milliards de dollars. « J’ai présenté une proposition de 6 000 milliards de dollars », a déclaré Sanders lundi, « donc je vais me battre pour rendre cette proposition aussi solide que possible. » La poussée législative à venir mettra à l’épreuve non seulement l’appétit du Parti démocrate pour réinventer les services sociaux, mais aussi sa facilité à augmenter les impôts des sociétés et des particuliers fortunés.

Les spoilers

Il y a une autre menace existentielle qui plane sur les plans de Biden : les républicains du Sénat dont les voix des démocrates ont besoin pour adopter le projet de loi sur les infrastructures. En plus des cinq républicains qui ont négocié l’accord bipartite avec cinq démocrates centristes, Biden a besoin de cinq républicains supplémentaires pour surmonter une obstruction garantie.

