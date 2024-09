L’agenda de Dezeen présente l’observatoire souterrain d’Apple Park

Le dernière édition Notre newsletter hebdomadaire Dezeen Agenda présente des images du nouveau lieu d’événements d’Apple en Californie. Abonnez-vous à Dezeen Agenda dès maintenant.

L’entreprise technologique Apple a achevé la construction d’un nouveau lieu d’événements, construit à flanc de colline sur le campus d’Apple Park en Californie.

L’Observatoire a ouvert ses portes plus tôt cette semaine et servira de lieu d’événements et de présentation des dernières technologies de la marque.

La newsletter de cette semaine présentait également l’annonce par Dulux de la couleur de l’année 2025, la construction de la plus haute tour d’Omaha et un dispositif de détection d’incendies de forêt fabriqué à partir de matériaux organiques, qui a remporté le prix James Dyson du Royaume-Uni.

