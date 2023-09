L’agence Vernon fête ses 30 ans d’autonomisation des personnes handicapées

Naviguer dans un monde à l’emporte-pièce peut être un défi pour les personnes handicapées.

Heureusement, les personnes atteintes de toutes sortes de handicaps à Vernon ont un endroit vers lequel se tourner lorsque leur environnement ne répond pas à leurs besoins individuels.

C’est le cas depuis exactement 30 ans, depuis que Independent Living Vernon (ILV) a ouvert ses portes le 13 septembre 1993.

Malgré trois décennies passées à éliminer les obstacles pour les personnes handicapées, l’agence à but non lucratif est relativement inconnue, travaillant en arrière-plan pour obtenir des pancartes d’invalidité sur leurs véhicules, déposant des demandes au Régime de pensions du Canada au nom de clients ou orientant les gens vers des organisations comme Turning. Points Collaborative Society pour les sortir de la rue et les mettre sous un toit.

«Nous sommes l’un des secrets les mieux gardés de Vernon», déclare Lisa Briggs, travailleuse de soutien et coordonnatrice des événements spéciaux qui travaille chez ILV depuis plus de 20 ans.

Mais le secret se dévoile peu à peu.

« Les gens nous connaissent de mieux en mieux grâce à tout ce que nous faisons », a déclaré Briggs, ajoutant que l’agence reçoit de nombreuses références de médecins, de prestataires de services, de membres de la famille et de la ville de Vernon.

Pour Briggs, le contrôle des consommateurs est la clé du succès et de la longévité d’ILV.

Cela signifie garder les clients aux commandes, leur permettre de prendre leurs propres décisions et de préserver leur agence tout en jouant un rôle de soutien.

« Il s’agit d’aider les gens à être aussi indépendants que possible, à avoir simplement besoin de services et de soutien en cours de route, mais à prendre eux-mêmes des décisions », a déclaré Briggs.

ILV est unique au moins sur un point : ils servent des personnes souffrant de tout type de handicap, toutes sous un même toit, depuis une personne qui s’est blessée à la cheville au travail jusqu’à une personne souffrant de schizophrénie majeure.

« À ma connaissance, nous sommes la seule agence dans tout l’Intérieur qui fait cela », a déclaré Briggs.

L’agence prend en charge au moins 30 personnes par jour et le besoin de ses services s’est accru au fil des années. Briggs affirme que 25 pour cent des habitants de l’Okanagan s’identifient comme ayant un certain type de handicap, contre 18 pour cent les années précédentes, selon les données du gouvernement fédéral.

« (Le besoin) augmente définitivement, mais je pense aussi que nous sommes de plus en plus connus, le message se répand. »

ILV est situé au People Place, sur la 27e Avenue, un bâtiment qui abrite un certain nombre d’organismes à but non lucratif, notamment le John Rudy Health Resource Centre et le BC Mental Health Substance Use Services. C’est un emplacement idéal pour une agence qui tente de fournir un « guichet unique » aux personnes qui cherchent à surmonter les défis et à prospérer.

Au cours de ses 20 années d’existence, Briggs a connu de nombreuses réussites.

« J’ai eu des gens qui sont venus ici sans logement, qui étaient dans la rue, et ils sont venus me voir après avoir rempli une demande d’invalidité… et ils reviennent et ils ont un emploi, ils ont un logement, et sont sur la bonne voie pour aller de l’avant. C’est énorme. »

Elle se souvient avoir aidé des personnes gravement handicapées qui n’avaient jamais eu de lit confortable pour dormir.

« Nous avons plaidé pour qu’ils obtiennent un lit auprès du ministère et, tout d’un coup, ils ont un lit et dorment confortablement. »

Le personnel et le conseil d’administration de l’ILV savent ce que vivent les personnes handicapées au quotidien, car nombre d’entre elles vivent avec leur propre handicap.

L’un des programmes les plus populaires de l’agence est son groupe de soutien par les pairs – un pour les jeunes (bien qu’en raison de la demande générale, personne n’est refusé en raison de son âge) appelé Jeunes de cœur, et un deuxième groupe de soutien par les pairs, appelé le groupe d’amitié, rassemble les gens sur une base hebdomadaire.

Leon Schwartz a rencontré sa défunte épouse dans un groupe de soutien par les pairs de l’ILV. Depuis, il a commencé à faire du bénévolat auprès de l’agence, a siégé à son conseil d’administration et a créé son propre groupe de soutien par les pairs. Il fait partie d’ILV depuis plus de 20 ans.

«Ils m’ont beaucoup aidé dans ma vie», a-t-il déclaré. « Ils aident énormément la communauté. Je ne peux même pas nommer tout ce qu’ils font.

Il y a des défis auxquels ILV est confronté, depuis la pénurie de médecins qui affecte la capacité de ses clients à remplir leurs demandes, jusqu’au fait qu’ils ne sont pas financés par le gouvernement.

Pour relever ce dernier défi, l’agence organise son premier événement de collecte de fonds Dance Through the Decades au Elks Hall le 3 novembre. Les gens peuvent s’habiller et accessoiriser dans le style de la décennie de leur choix. L’événement réservé aux adultes comprend un encan silencieux, des collations, un tirage 50/50, une tombola d’alcool dans un tonneau et un bar complet.

La danse est un retour aux jours passés où l’agence menait davantage d’initiatives de collecte de fonds, notamment un tournoi de golf annuel. Il y a aussi l’événement annuel Moving for Independence qui a lieu en mai.

« Vous pouvez y faire du vélo, du skateboard, à peu près tout », a déclaré Briggs à propos de l’événement qui existe depuis plus de 20 ans.

Lorsqu’on lui demande ce que l’ILV signifie pour elle, Crystal Williams, une travailleuse de proximité, répond qu’il s’agit d’encourager les gens à faire ce qui doit être fait pour eux-mêmes et pour leur avenir.

« Cela signifie un endroit où les personnes handicapées peuvent aller et être indépendantes et découvrir les ressources nécessaires pour maintenir leur indépendance, et également acquérir des compétences pour le développement social », a-t-elle déclaré.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir une référence pour devenir client chez ILV. Passez simplement la porte ou appelez-les au 250-545-9292. Comme le dit Briggs : « Il y a toujours de la place pour plus. »

Brendan Shykora

