L’agence trouve la cause possible de l’accident d’hydravion qui a tué 10 personnes

SEATTLE (AP) – Des enquêteurs américains ont déclaré lundi avoir trouvé une cause potentielle d’un accident d’hydravion qui a tué 10 personnes au large d’une île de l’État de Washington le mois dernier.

Le National Transportation Safety Board, l’agence enquêtant sur l’accident du 4 septembre au large de l’île de Whidbey, a déclaré qu’il semblait qu’une pièce critique qui avait déplacé le stabilisateur de queue horizontal de l’avion s’était détachée, a rapporté le Seattle Times.

Cette pièce a peut-être échoué parce qu’un écrou de serrage s’est dévissé et a tourné en raison d’un anneau de verrouillage manquant ou mal installé, ont découvert les enquêteurs.

La défaillance du composant, appelé actionneur, pendant le vol “entraînerait un stabilisateur horizontal flottant, lui permettant de tourner de manière incontrôlable … autour de sa charnière, entraînant une éventuelle perte de contrôle de l’avion”, a déclaré le NTSB.

L’avion, un turbopropulseur de Havilland Canada DHC-3 Otter exploité par Friday Harbor Seaplanes basé à Renton, s’est écrasé dans Puget Sound, tuant le pilote et les neuf passagers. Il s’agissait d’environ une demi-heure de vol vers la banlieue de Seattle, Renton, depuis Friday Harbor, une destination touristique populaire des îles San Juan.

Les enquêteurs ont déclaré que lorsque l’épave a été récupérée, la partie supérieure de l’actionneur était toujours attachée au stabilisateur horizontal tandis que la partie inférieure était attachée à son support dans le fuselage.

La révision la plus récente de l’actionneur du stabilisateur horizontal de l’avion a été achevée le 21 avril. l’insertion complète de l’anneau de verrouillage.

“Pour le moment, le NTSB ne sait pas si l’anneau de verrouillage a été installé avant que l’avion n’ait touché l’eau ou pourquoi l’anneau de verrouillage n’était pas présent lors de l’examen de l’avion”, a déclaré l’agence.

Le NTSB et le Bureau de la sécurité des transports du Canada ont demandé au fabricant de rédiger des instructions pour que tous les exploitants d’aéronefs DHC-3 inspectent l’actionneur afin de s’assurer que la bague de verrouillage est correctement installée pour empêcher le dévissage de l’écrou de serrage.

Les témoins qui ont vu le nez de l’avion plonger dans Mutiny Bay ont aidé les responsables à identifier le site de l’accident. Pourtant, il a fallu plus d’une semaine et trois types de sonar pour localiser ce qui restait de l’avion en raison de sa profondeur et du courant du chenal où l’avion a heurté l’eau.

Les équipages utilisant des navires et des grues télécommandés ont récupéré la majorité de l’épave de l’avion au fond de la mer à plus de 150 pieds (46 mètres) sous la surface fin septembre.

Parmi les victimes figuraient un militant des droits civiques, un propriétaire d’entreprise, un avocat, un ingénieur et le fondateur d’un domaine viticole et sa famille.

Six corps ont été repêchés. Ceux-ci incluent le corps de Gabby Hanna, 29 ans, qui a été retrouvé par des témoins le jour de l’accident, et cinq autres retrouvés lors des efforts de récupération.

The Associated Press